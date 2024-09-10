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豐原人的痛 X型跨橋 完工10年無法啟用

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
豐原X型跨橋完工至今10年，未通過驗收，公所與廠商互告，議員說成「豐原人的痛」。記者陳秋雲／攝影
豐原X型跨橋完工至今10年，未通過驗收，公所與廠商互告，議員說成「豐原人的痛」。記者陳秋雲／攝影

台中市豐原區葫蘆墩公園的Ｘ型斜張跨橋，2015年完工至今，近10年未能驗收，無法啟用。豐原區公所拒付尾款，公所與廠商業者互告，市議員陳清龍表示，Ｘ型斜張跨橋是「豐原人的痛」。建設局表示，須等訴訟結束才能處理，市府有兩個選擇：評估補強或拆除重建。

台中市審計處2016年抽查Ｘ型斜張跨橋變更設計，動工前未申請使用河川用地，包商未依契約施工，豐原區公所多項缺失遭糾正；台中市結構工程技師公會2017年進行橋梁安全鑑定，發現橋塔底部、帽梁銜接處彎矩強度不符規定等缺失。

前市府2018年被監察院交通及採購委員會糾正，指市府僅憑設計監造建築師出示一紙「不妨礙安全及使用需求證明書」未實質審查，就相信鋼索直徑由原設計圖的52公釐縮小到38公釐，且不妨礙安全，逕自同意豐原區公所呈報「減價收受」辦理驗收，顯然輕率處理，全案在訴訟中。

Ｘ型斜張跨橋經豐洲路銜接葫蘆墩公園的第4區及5五區，建設局編列5000多萬經費，由豐原區公所發包，但完工後至今未完成驗收，公所扣留1000多萬元尾款，要求包商辦理「減價收受」。

減價收受，是工程對複驗不合格者，依採購法對「不妨礙安全及使用需求...得於必要時減價收受」，但廠商不願接受，雙方互告纏訟至今，另市府建設局也認為安全仍有疑慮。

市議員陳清龍表示，Ｘ型斜張跨橋是「豐原人的痛」猶如空中廢棄物，完工10年無法啟用，他要求市府向法院申請先補強或拆除，讓民眾可利用，以免浪費公帑。

建設局表示，開放Ｘ型斜張跨橋潛藏危險，等結束訴訟才能繼續處理，屆時再評估是否補強或拆除重建。

台中市 豐原

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