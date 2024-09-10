桃園下水道掛纜線增長 審計處點名

桃園2016年訂定雨水下水道附掛纜線辦法，盼管溝附掛纜線情況減少，未料去年纜線長度比前年多123公里，不減反增，遭審計處點名，地方也抱怨線路過多影響排水；水務局表示，已提高附掛纜線費用，盼加速遷出雨水下水道。

桃園市「道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法」明訂有線電視、行動電話和網際網路纜線暫掛道路側溝及雨水下水道費率，每月需付1公尺1元的附掛費，如附近有專門收置纜線的共同管溝，業者1年內不更改路線，隔年費率就會變成1公尺1.5元，必要時，公部門可以逕行拆除。

然而，桃園市審計處發現，桃園道路側溝和雨水下水道暫掛的纜線總長度，去年比前年多了123公里，不減反增，表示管理辦法根本無效。

桃園市議員錢龍表示，蘆竹區有不少電信及第四台業者將纜線附掛在排水溝裡，南隆里忠孝西路就掛了4條以上，該路段近期雷陣雨經常淹水；議員彭俊豪則說，共同管道建置不足、管理事權不統一和納管價格不具競爭力，業者自然對配合政策興趣缺缺。

水務局長劉振宇表示，市府已建置「下水道雲端智慧管理系統」請區公所每月回報纜線遷移的進度，市府7月也提高附掛費率，如果纜線行經處有共同管溝而未遷移，費率將從1.5提高到2.5元。

台中纜線附掛下水道與側溝的長度也逐年成長，去年總計3137公里，且違規附掛的長度暴增，前年只有5公尺，去年已達13.4公里，十分驚人，也被台中審計處點名改善。

台中市水利局表示，台中近3年巡檢頻率大概2、3天一次，針對業者自行巡檢的照片及資料，只要有造假的疑慮，一律剔除，市府也有加強清查行動，確保管溝暢通。