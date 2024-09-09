公墓變蛋黃區？台中太平第二公墓近社宅 地方盼遷葬開發

台中市太平、大里交界處的「太平第二公墓」長期以來被視為妨礙發展，地方建議應另行開發利用，有人建議開發為商業區，也有人認應應開闢為太平產業園區第二期用地，市議員李天生為此邀請市府相關機關及地方 人士研商。不過各方意見不一，市府都發局則建議，太平都市計畫通盤檢討作業正進行中，建議提出人民陳情案，爭取將第二公墓變更使用。

生命禮儀管理處說，太平第二公墓有2600多門墳墓，7年前已禁葬，但迄未達到使用年限。李天生說，因雜草叢生，屢傳起火意外。由於太平產業園區供不應求，不敷廠商進駐，因此有人建議將第二公墓開發為太平產業園區第二期基地，提供業者投資設廠，增加就業機會。

太平區長億里長林泳鰡說，公墓範圍交集有太平區太平里、長億里、永成里及大里區新仁里、立仁里，住戶高達6萬多人，如果辦理墳墓遷葬並開發為產業園區，可帶動當地發展，由「蛋白區」變為「蛋黃區」。另也因鄰近太平永義段社會住宅，影響臨近居民生活品質。

太平里長林龍洲強調，太平、大里地區中小企業數量眾多，建議將第二公墓開闢為太平產業園區第二期基地，採用只租不賣及「小坪數廠房」政策，鼓勵年輕人承租創業。第二公墓計有殯葬、乙公、住宅、綠地及道路等5類用地，地方希望提前進行遷葬作業，以利早日著手開發。

大里區新仁里長洪家裕指出，太平第二公墓和大里新仁里只相隔一條馬路，不過環境卻是天壤之別，未來如果能夠開發為產業園區、商業區或各種公共設施，都會受到大里十九甲地區民眾歡迎。

不過市府都發局認為，大里、太平地區發展快速，第二公墓是難得僅存的公有土地，應該好好規畫運用。只是因面積不大，鄰近的大里夏田產業園區占地高達200公頃，因此並不主張第二公墓開發為產業園區，建議考慮開闢為商業區、產創園區、運動中心、托嬰中心等更好類別，以因應未來發展需求。目前太平都市計畫通盤檢討作業進行中，建議提出人民陳情案。

水利局說，在第二公墓內規畫有太平水資源中心預定地，不過要等新光水資源中心汙水處理達一定數量後，才會著手推動。