吃爌肉飯集章可換紀念碗 彰縣爌肉飯節夯「300個碗全換完」

彰縣府舉辦的爌肉飯節，活動安排民眾吃爌肉飯集章可換紀念碗，縣府今天表示，300個紀念碗已全數兌換完畢，不過「爌肉小子」鑰匙圈還可供兌換，歡迎民眾來彰化吃爌肉飯。

彰縣府舉辦的「2024彰化爌肉飯節」活動，民眾從9月1日開始，只要在指定店家享用爌肉飯消費，就能透過官方LINE帳號進行數位集章活動，集滿3個章可參加抽獎、集滿5個章可兌換爌肉小子鑰匙圈1個、集滿20個章可兌換活動紀念碗1個，紀念碗因圖案精緻受歡迎，活動開跑第二天就有民眾前往縣府兌換。

縣府今天傍晚發布新聞稿指出，活動受到民眾歡迎，300個紀念碗已全數兌換完畢，感謝大家對爌肉飯節的熱愛與支持，但爌肉小子鑰匙圈還有數量，集章抽獎活動也將持續到10月31日。

縣府表示，10月12日在彰化市卦山村有大胃王比賽，歡迎大家一起來享用美味爌肉飯，11月2日在彰化市延平公園的「2024彰化爌肉嘉年華」活動，現場將提供1000份彰化嚴選小吃搭配爌肉飯組合，當天只需花新台幣100元即可享用美食，活動現場還有趣味競賽、美食市集及表演節目，絕對讓參與民眾樂趣滿滿，吃得安心、玩得開心。