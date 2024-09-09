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別再把二手衣當垃圾 南投埔里今起恢復舊衣回收

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鎮公所今年重新尋求舊衣回收商合作，今起恢復舊衣回收，但嚴重汙損老舊、貼身衣物等不予回收。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮公所今年重新尋求舊衣回收商合作，今起恢復舊衣回收，但嚴重汙損老舊、貼身衣物等不予回收。記者賴香珊／攝影

南投埔里舊衣回收由清潔隊收運，但先前因回收商稍有瑕疵就不收，只好取消衣物回收，全當垃圾處理，民眾覺得可惜，也導致垃圾量增加。經重新尋求回收商，今起恢復舊衣回收，但嚴重汙損、貼身衣物等不收，民眾務必過濾汰除再交回收。

埔里鎮公所指出，過去鎮內設置舊衣回收箱，但因民眾未妥善過濾舊衣物品質，已明顯破損、內衣褲等均丟入，甚至被棄置家用垃圾，因已成為髒亂點，考量環境衛生決定撤除，改由清潔隊接手，與其他資源回收物一樣，直接採人力收運。

只不過，改由清潔隊接手回收後，部分民眾仍未妥善過濾衣物，得加派人力篩選汰除，且合作的回收商提高二手衣回收標準，稍有瑕疵就不收，大多數舊衣物都得汰除，回收量低又耗時費力，3年前取消舊衣回收業務，全當一般垃圾處理。

但近年常有民眾反映，因孩子長得快、購衣後發現不合適等衣物都還堪用，可疫情後社福團體不太收二手衣，但當丟垃圾很可惜，堆在家又無處去，仍盼公部門能設法回收，讓資源循環再利用，公所今年重新研議評估舊衣回收業務。

公所表示，考量民眾需求及縣內垃圾堆積嚴重，將二手衣當垃圾處置，也導致外運去化垃圾量增加，基於環保，今年積極尋求回收商，經協商願加強回收，所以從今天起恢復舊衣回收，民眾可將整理好、欲回收的二手物交給資源回收車人員。

埔里清潔隊則提醒，民眾家中若有堪用舊衣要回收，應自行整理裝成一袋再交回收；但內衣褲、絲襪、襪子等貼身衣物及嚴重汙損衣物不予回收，民眾務必事先檢視過濾汰除，以利清潔隊處置回收，節省後續篩選的人力及時間。

南投埔里先前因故取消舊衣回收，但基於環保及民眾需求，今年重新尋求回收商合作，今起恢復舊衣回收業務。記者賴香珊／攝影
南投埔里先前因故取消舊衣回收，但基於環保及民眾需求，今年重新尋求回收商合作，今起恢復舊衣回收業務。記者賴香珊／攝影
南投埔里先前因故取消舊衣回收，但基於環保及民眾需求，今年重新尋求回收商合作，今起恢復舊衣回收業務。記者賴香珊／攝影
南投埔里先前因故取消舊衣回收，但基於環保及民眾需求，今年重新尋求回收商合作，今起恢復舊衣回收業務。記者賴香珊／攝影

人力 南投 埔里 資源回收

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