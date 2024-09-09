教練、選手爭取設「台中市國際自由車館」 體育署：下個月開審查會評估

台中市自行車教練與選手屢有反映，指目前室外場地有風大、下雨問題，木質賽道長期日曬也易變形，維護不易，應增設室內自由車場。市議會議長張清照與立法院副院長江啟臣今天邀體育署等相關單位到清水勘查，爭取設置「台中市國際自由車館」。體育署官員表示，會列入考量，下個月就開會評估。

江啟臣說，清水鰲峰山現有的室外333米的「台中市自由車場」，是全國唯一獲得國際自由車總會認證的木質賽道，由張清照和前議長張清堂爭取設置，是現今國內優質的賽場之一。然而，目前場地逐漸不敷使用，國際賽事也大都於室內舉行，為此張清照和他正爭取設立室內的「台中市國際自由車館」，上午邀請相關單位會勘。

運動局代理局長游志祥說，台中市國際自由車館以「自行車安全帽」的外型做設計，已提報體育署，總經費達10億元，申請中央體育署補助4億、市府自籌6億。台中市是自行車選手的搖籃，「台中市國際自由車館」興建後，可以跟「台中市自由車場」搭配，從學生、成人到職業選手，都有不同等級場地做訓練，希望能獲體育署及早核定補助。

張清照說，台中市如果有個室內的自由車場，能讓優秀的選手、教練不用面對風雨影響進行練習，且也能舉辦國際性比賽，讓台中成為真正的自行車之都。

江啟臣說，台中是國際自行車發展的重鎮，最強的自行車選手都在台中，唯一的遺憾就是2014年後在國際大賽沒能拿下金牌，當中的大問題就是訓練上的挑戰與不穩定。不只賽道規格不同、室內與戶外也有差異，只能在比賽前才到當地適應場地訓練，因此亟待興建與國際規格接軌的250米標準自由車賽道。

教育部體育署專委周德倫說，體育署已經核定台中市自由車場的修繕經費，有關符合符合國際標準認證之室內自由車館設置問題，最快下個月召開審查會。