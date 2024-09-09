彰化被指樹木保育事件頻仍 九成鄉鎮市沒建置行道樹資訊

彰化縣有花的故鄉與苗木之鄉，溪州鄉又有苗木專區，樹木的數量可觀，卻有一成鄉鎮沒行道樹，20鄉鎮市沒列冊或建檔管理，連縣政府近年都沒重新建置行道樹資料；未列冊或建檔的鄉鎮市表示，委外修剪行道樹都要求包商管理，清潔隊每天巡查也會看守行道樹。

員林市去年發生行道樹落葉飄向剛油漆的新屋，被油漆包商雇主注射毒液致死，溪湖鎮也發生糖鐵道路旁的行道樹被注射毒液、環剝而枯萎，前者數量超過10棵，後者位在市區引人注目，都被曝光和追查，其餘零星行道樹疑似妨礙店家門面而莫名枯死的不計其數。

彰化縣審計室指出，部分鄉鎮市區道路行道樹維管未盡完善，且樹木保育不當事件頻，為避免樹木因修剪不當造成衰弱死亡，或颱風來襲易倒伏、折斷易產生公共安全危害情事，亟待地方自治權責督道加強相關管維並完備制度規章，也可透過加強辦理人行道認養作業，依市區道路人行道認養辦法明確覒範認養行道樹的維管責任。

根據鄉鎮市公所提供的辦理市區道路行道樹維護管理情形，到今年2月底止，田中、二林、和美三鎮 埔心、伸港兩鄉，沒列冊或建檔管理行道樹，已委外修剪，平日主要依據民眾通報事項，會同廠商勘查執行維護或修剪。花的故鄉田尾鄉雖沒列冊或建檔管理，但自行維管並定期巡查，去年已建置行道樹修剪維護情形資訊。

列冊並委外管理維護、清查、檢查樹木問題，獨缺完整樹籍資料的有彰化市及鹿港鎮，剔除轄內市區道路無行道樹的大村、埤頭、大城三鄉，員林市等15鄉鎮市未列冊或建檔管理，雖自行維管卻沒定期巡查，無獨有偶的是縣政府自2016年委外普查縣轄行道樹及研究委託專業服務之後，迄今沒更新資料。

員林市公所今表示，市區行道樹雖沒列冊，但發包廠商每月巡查。溪湖鎮公所也表示，里幹事、清潔隊都會巡查，清潔隊每天回報行道樹狀況。

大村鄉通報市區沒行道樹，鄉公所表示，除了早年種植的公共造產果樹，後來的新闢道路不是路寬不夠就是人行道較窄，鄉道沒空間種行道樹，現在鄉內行道樹絕大多數分屬縣政府、公路局管理。

縣政府工務處養護工程科指出，縣政府管理的行道樹數量眾多，更新資訊至少花費千萬元，今年請包商試做一個區域建置樹籍資訊，作為縣政府發包的參考，包商到現在還沒交資料，縣政府有意重建縣管行道樹資料，已設法在明年度編列預算執行。