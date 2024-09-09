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台中大甲外埔失修道路有解 外埔地區下個月就可動工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大甲、外埔多處道路路面年久失修，多處都已有裂縫，影響行車安全。圖／李文傑提供
台中市大甲、外埔多處道路路面年久失修，多處都已有裂縫，影響行車安全。圖／李文傑提供

台中市大甲、外埔多處道路路面年久失修，多處都已有裂縫，影響行車安全，市議員李文傑爭取內政部提升道路品質計畫2075萬元經費進行改善，其中1037.5萬由市府自籌，使得年久失修的道路獲得維護，且外埔地區下個月就可動工。

李文傑說，這次爭取改善的道路分布在大甲、外埔地區。在大甲區新政路及興安路去年初曾邀官員會勘，並於今年再次提案。由於當地鄰近地區有多處工地施工，為避免道路重複挖掘，計畫一度推遲。但經過持續努力，經費獲中央與市府各分擔一半，共核定1275萬元經費進行改善，其中市府自籌637.5萬元。終於已可在明年動工，明年三月即可完工

而外埔區的重光路25巷及中山路今年初完成會勘，隨即要求相關單位盡速提報計畫，加快施工進度。目前，計畫已獲得中央與市府核定各自分擔一半，共計8百萬元，市府自籌400萬元，10月動工，年底完工。

李文傑感謝中央、地方共同推動大甲區及外埔區多條重要道路的改善工程，為市民提供更安全便捷的通行環境，未來將持續爭取更多資源，提升甲安埔地區的基礎建設，提升更好的生活品質。

台中市大甲、外埔多處道路路面年久失修，多處都已有裂縫，影響行車安全。圖／李文傑提供
台中市大甲、外埔多處道路路面年久失修，多處都已有裂縫，影響行車安全。圖／李文傑提供

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