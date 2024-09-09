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彰化中秋「蛋黃酥之亂」！不只不二坊蛋黃酥 大元限定古早味月餅也賣翻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大埔黃昏市場「林記糕餅舖」蛋黃酥、綠豆椪，近幾年來異軍突起，也大排長龍。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔黃昏市場「林記糕餅舖」蛋黃酥、綠豆椪，近幾年來異軍突起，也大排長龍。記者劉明岩／攝影

每逢中秋節彰化總會上演「蛋黃酥之亂」，除排隊名店「不二坊」外，新興的彰化市大埔黃昏市場「林記糕餅舖」蛋黃酥、綠豆椪異軍突起，近日也大排長龍，至於50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，除了蛋黃酥外，還推出中秋前兩周限定的古早味綠豆椪月餅，而且是佛心價，也湧現排隊人潮。

「不二坊」蛋黃酥長期以來都是最享盛名，為消化電話訂單，從8月24到9月13日前，暫停店面販售，只接受電話訂單的顧客到店取貨，直到14日到中秋節前，才恢復店面銷售，屆時「蛋黃酥之亂」即會重現。

由於「不二坊蛋黃酥」貨源絕大多數是被代購業者壟斷，一般顧客就算排上好幾小時、上百公尺，也不見得買得到。日前有民眾因買不到蛋黃酥，竟寫信到彰化市公信箱，嗆聲「要帶開山刀跟霰彈槍衝市長辦公室餵他吃慶記（子彈）」，彰化警方受理偵辦，並加強周邊巡邏。

位在彰化市大埔黃昏市場的「林記糕餅舖」，近年來透過網路行銷，也打響了蛋黃酥的名氣，也頗有口碑，每盒6顆裝訂價288元，每顆48元，比「不二坊」蛋黃酥每顆50元便宜，在「不二坊」暫停店面銷售之際，最近也是大排長龍。

在彰化城隍廟旁的「大元餅行」，是以甜、鹹麻糬，以及蘿蔔酥、芋頭酥等知名，但很多人不知道大元也賣中秋月餅，就是傳統的綠豆椪，且限定在農曆8月1日到8月14日期間販售，很多老饕早已期待著這個古早味，訂單如雪片飛來，或者前往排隊購買。

大元餅行負責人許世昌說，中秋限定的綠豆椪，包括魯肉、肉脯、白香酥及芋頭酥，都是依傳統做法，自製豬油烘焙，餡料扎實，當天現做。雖然顧客各有所好，但仍以魯肉月餅帶有濃郁香味賣得最好。

許世昌說，儘管近年來因原物料上漲，很多糕餅跟著調漲，但大元餅店綠豆椪因為每年就只賣14天，每顆仍維持50元，一盒12顆共600元，為確保品質，不接受宅配，只接訂單到店取貨。大元食品也做蛋黃酥，廣受稱許，不輸給不二坊蛋黃酥，每顆更只要45元。

彰化市大元麻糬也做蛋黃酥，廣受稱許，不輸給彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每顆45元。記者劉明岩／攝影
彰化市大元麻糬也做蛋黃酥，廣受稱許，不輸給彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每顆45元。記者劉明岩／攝影
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周推出的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味。圖／楊語絃提供
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周推出的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味。圖／楊語絃提供
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，除了蛋黃酥外，還推出中秋前兩周限定的古早味綠豆椪月餅，而且是佛心價，很受歡迎。記者劉明岩／攝影
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，除了蛋黃酥外，還推出中秋前兩周限定的古早味綠豆椪月餅，而且是佛心價，很受歡迎。記者劉明岩／攝影

中秋節 彰化 月餅 蛋黃酥

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