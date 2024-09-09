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南投新住民解中秋鄉愁 手作月餅分享榮民眷、馨生人

中央社／ 南投縣9日電
民進黨立委羅美玲（右4）邀新住民製作1200顆月餅，9日送給國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處、犯罪被害人保護協會南投分會，盼關懷弱勢群眾、共築多元友善社會。中央社
民進黨立委羅美玲（右4）邀新住民製作1200顆月餅，9日送給國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處、犯罪被害人保護協會南投分會，盼關懷弱勢群眾、共築多元友善社會。中央社

民進黨立委羅美玲邀新住民，製作1200顆月餅榮民眷、馨生人（犯罪被害人）；羅美玲說，中秋節在東南亞也是團圓節日，姊妹們未能與娘家團聚，做公益沖淡思鄉情，也展現新住民融入台灣溫情。

關心榮民及眷屬、犯罪被害人，羅美玲服務處與民進黨南投縣議員吳棋楠服務處、南投縣新媳婦關懷協會、台灣新住民權益關懷協會合作，動員志工及新住民製作200盒、每盒6顆月餅，送給國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處、犯罪被害人保護協會南投分會。

捐贈活動今天舉行，羅美玲出席表示，來自國外的新住民朋友中秋佳節無法返回母國與家人團聚，因此，7日、8日邀新住民一起製作中秋月餅，她們運用對故鄉家人的情，手作出美味月餅，並於今天贈給榮民眷、「馨生人」，盼關懷弱勢群眾、共築多元友善社會。

南投縣榮民服務處長王怡文說，中秋節是重要節日，服務處關懷弱勢榮民眷家庭，因此尋求立委羅美玲媒介資源，很感謝新住民手作愛心月餅；犯保協會南投分會主任委員吳明賢表示，「馨生人」遭遇是一輩子的痛，透過中秋節愛心送暖，盼協助走出傷痛。

中秋節 南投縣 新住民 月餅 榮民

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