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影／日月潭再現水龍捲風 氣象站冷熱空氣旺盛對流所致
南投日月潭最近接近傍晚4、5點時，常發生午後強降雨，有人昨天下午就在日月潭水社碼頭處，拍到水龍捲風的畫面，民眾指出，當時正下著雨，天空灰濛濛一片，水龍捲風從天上烏雲連接到潭面，大家都驚訝水龍捲的威力強大，幸好發生的時間只有1、2分鐘，並沒有人員傷亡，也沒有財物損失。
日月潭氣象站主任張永政表示，有關民眾9月8日下午4點前拍攝到疑似水龍捲的現象，主要是受到低氣壓接近及高空冷心低壓雙重的影響下，加上上午太陽劇烈的加熱，午後南投有旺盛的對流雲發展，降雨從中午12點之後陸續在南投縣各地發生，特別是在名間和竹山兩地分別測得高達192.5毫米和101毫米的日雨量。
昨天下午4點前後的劇烈降雨，在日月潭區雖然雨量相對較小，但旺盛的對流雲空氣上下快速運動的過程中，容易產生局部小尺度水龍捲，加上潭區提供水龍捲發生必要的水汽來源，因此發生短時間的水龍捲現象，連2、3公里外的遊客都可以看到這特殊的景相，提醒民眾看到水龍捲時請務必迅速遠離躲避，船隻請立即駛離，以免被飛落物砸傷或瞬間強風造成危險損壞。
張永政指出，未來幾天低氣壓仍將影響台灣，午後在南投也容易發生劇烈降雨，提醒民眾留意氣象署提供的最新氣象資訊，雷雨發生時請慎防瞬間暴雨、雷擊、強陣風，低窪區留意積淹水災情，山區嚴防落石坍方土石崩落。
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