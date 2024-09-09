彰化交通罰鍰去年超收4億 10月增25處科技執法恐再推升

彰化縣警察局近幾年交通違規罰鍰決算年年「超收」，去年取締51.8萬件交通違規，超收達4億多元，今年上半年告發也達21萬多件，罰鍰實收數近2億3千萬元。縣警局從10月1日起，還將啟用25處科技執法設備，縣議員周君綾認為應先針對易肇事路口檢討及改善道路工程，如果只為搶錢，恐增加民怨。

彰化縣警察局表示，以全縣既有12處科技路口為例，今年1到7月的交通事故件數與去年同期相比，減少42件，降幅達55.3%，取締件數減少19591件，幅達51.5%，證明有明顯成效。縣警局已在科技執法路口設置提醒大型告示牌，並配合路權單位辦理交通工程改善，及落實交通安全宣導。

彰化縣最近幾年的交通違規罰鍰都編列3億8千萬元，但依縣警局資料，彰化縣近3年來的交通違規取締件數及罰鍰金額都節節高升，依次是41.2萬件4.9億元、48.8萬件5.8億元；到去年的51.8萬件破6億元，取締前三名，依次不依標誌、標線、號誌指示，超速，直行車佔用最內側轉彎專用車道

今年1到6月的告發數已達21萬多件，罰鍰實收數近2.3億元，違規取締依次是超速，不依標誌、標線、號誌指示及闖紅燈。

彰化縣交通違規取締件數及罰鍰年年攀升，被民眾批評是在「搶錢」之際，警方今年10月1日起，又將啟用新增的25處科技執法設備。警方表示，除已先行宣導外，並在科技執法路口設置提醒大型告示牌，主動告知民眾新增科技執法路口啟用日期及取締項目，提醒用路人遵守規則，促進交通安全。