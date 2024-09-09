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彰化加嚴實施分類減少2成垃圾 這環節仍需待克服

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局從7月起，加嚴實施垃圾分類，卻因資源回收車及清潔車老舊與不足，有待增購或汰舊換新，提高清運量能與服務品質。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局從7月起，加嚴實施垃圾分類，卻因資源回收車及清潔車老舊與不足，有待增購或汰舊換新，提高清運量能與服務品質。記者劉明岩／攝影

彰化縣環保局從7月1日起，加嚴執行垃圾分類，並落實破袋稽查，迄今兩個月，每人每日垃圾產生量較去年同期約減少近2成，卻也凸顯資源回收車及清潔車老舊與不足。環保局指出，彰化縣超過15年報廢年限的資源回收車占27%，清潔車也有13%，估計汰換需上億元，已向環境部爭取補助。

彰化縣環保局指出，彰化縣每天人均垃圾量是0.613公斤，高於全國平均的0.567公斤，環保局即從7月1日起，連射三箭，除實施資源回收新制，並增加焚化廠落地稽查頻率，也針對四大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收，還全國首創將家戶產生家居紡織品納入試辦回收項目。

在執行過程中，民眾卻抱怨資源回收及生熟廚餘分類不清楚，公所清潔隊則因未落實分類規定，首周即有17車清潔車被退運重新分類，清潔隊員的工時也增加，哀聲連連。

不過，環保局長江培根說，經過兩個月來的執行，今年七月、八月的垃圾清運量是37321噸，比去年同期的46539噸，減少9217噸，減少了19.81%，要不是8月底凱米颱風侵襲，廢棄物大量增加，否則實際減少的比例會更高；此外，過去很多事業單位將事業廢棄物混充家戶垃圾，此次加嚴執行垃圾分類及稽查後，發現每個月減少的事業廢棄物達1千公噸。

此一成果獲得環境部長彭啟明肯定，並稱讚彰化縣長王惠美是個「女漢子」，堅持做對的事，要求各縣市都應該來彰化縣學習。彰化縣政府也反映，實施高強度破袋檢查後，各清潔隊反應回收物暴增，導致資源回收車需往返2至3趟，造成清運遲延問題。

環保局表示，環保局擬規劃增加或分拆回收清運路線因應，卻因目前資源回收車及清潔車老舊與不足，其中資源回收車平均車齡10.6年，高過全國平均8.8年，15年以上的車輛占了27%，至於清潔車部分，10年以上占40%，15年以上則有13%，均有必要增購及汰舊換新，計畫明年編列約1億元改善，已向環境部爭取補助，提高垃圾清運及垃圾分類的量能與服務品質。

彰化縣環保局從7月起，加嚴實施垃圾分類，卻因資源回收車及清潔車老舊與不足，有待增購或汰舊換新，提高清運量能與服務品質。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局從7月起，加嚴實施垃圾分類，卻因資源回收車及清潔車老舊與不足，有待增購或汰舊換新，提高清運量能與服務品質。記者劉明岩／攝影

環保局長 資源回收

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