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X型跨橋「豐原的痛」完工10年官司纏訟 中市府2個選擇

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
豐原X型跨橋完工至今10年，未通過驗收，公所與廠商互告，議員說成「豐原的痛」記者陳秋雲／攝影
豐原X型跨橋完工至今10年，未通過驗收，公所與廠商互告，議員說成「豐原的痛」記者陳秋雲／攝影

台中市豐原區葫蘆墩公園的Ｘ型斜張跨橋，完工近10年未能驗收，無法啟用。豐原區公所拒付尾款，公所與廠商業者互告，市議員陳清龍表示，Ｘ型斜張跨橋是「豐原的痛」。建設局表示，等訴訟結束才能處理，有兩個選擇：評估補強或拆除重建。

台中市審計處2016年抽查Ｘ型斜張跨橋變更設計，動工前未申請使用河川用地，包商未依契約施工，豐原區公所多項缺失遭糾正；台中市結構工程技師公會2017年進行橋樑安全鑑定，發現橋塔底部、帽樑銜接處彎矩強度不符規定等缺失，市府、豐原區公所再遭監察院糾正。

Ｘ型斜張跨橋經豐洲路銜接葫蘆墩公園的第4區及5五區，建設局編列5000多萬元經費，委由豐原區公所發包。

但完工後未能通過驗收，區公所扣留1000多萬元尾款，要求包商辦理「減價收受」對於複驗仍不合格者，採購法第七十二條第二項規定，機關對於「不妨礙安全及使用需求，也無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受」。

但包商不同意，提起履約爭議調解，但協調不成進入訴訟程序，豐原區公所與廠商互告，纏訟至今。

市議員陳清龍表示，Ｘ型斜張跨橋是「豐原的痛」，完工近10年卻無法啟用，成為「都市傳奇」他要求市府向法院申請補強或拆除，但市府初估補強費用比重建經費還高，官司訴訟中，動彈不得，致整個卡住。

建設局表示，開放Ｘ型斜張跨橋潛藏危險性，等結束訴訟結束才能繼續處理，屆時再評估是否補強或拆除重建。

台中市 議員 豐原

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