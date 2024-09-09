玉山步道現虎頭蜂蹤影 玉管處：盡量著淺色衣

入秋之際，正是虎頭蜂的活躍時期，近日國內各山區虎頭蜂螫人事件頻傳，玉山國家公園強調山友進入山區需要多加注意蜂的襲擊，瓦拉米步道已發現多個虎頭蜂巢及土蜂巢穴均一一移除，為避免蜂群攻擊山友，已拉封鎖線，籲民眾請勿逗留、勿喧嘩注意小心通過。

玉山國家公園指出，初秋季節雖很適合登山健行活動，卻是虎頭蜂活動最活躍的時候，民眾的不小心靠近，極有可能引發蜂群的防衛攻擊，特別是避免走荒徑及無人走過的草叢，或穿著淺色衣物，勿擦香水及使用有芳香味的化妝品，虎頭蜂會誤認為花香而接近並攻擊，遇見單飛的虎頭蜂在身旁盤旋，代表你已入侵牠的警戒範圍或是身體的香味，不要揮趕及騷擾牠，要快速遠離，以免虎頭蜂招來群蜂攻擊。

近日更在瓦拉米步道7.8公里（黃麻駐在所）發現虎頭蜂巢，玉管處已移除完畢，另在步道1.7公里處的山風觀瀑平台附近，也新發現有虎頭蜂巢，目前正將設法盡速移除中，請山友民眾進入此路段時，要小心注意餘蜂，若不幸遭虎頭蜂螫刺，應盡速使用清水擦傷口、冰敷，以改善局部症狀減輕疼痛，如身體引發過敏或造成呼吸急促症狀，迅速送醫救治。