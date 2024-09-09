豐原火車站「耳目一新」 警方強力取締違停近300件

台中豐原火車站違停亂象叢生，逢假日人行道遭機車、微型電動車違停占滿，豐原警分局專案執法，取締違規292件，其中微電車違停17件、違規行駛人行道75件；機車違規停車177件、違規行駛人行道23件，交通局拖吊20多輛，周一早上乾淨順𣈱。

豐原火車站在地豐原里長洪源隆說，人行道違規停車取締專案迄今，周邊微電車及機車違停情形已大幅改善「耳目一新」火車站周圍恢復順暢。

火車站排班計程車陳姓駕駛表示，火車站常聚集外籍勞工，常違規停車，民眾通行極不方便，警方執行取締值得肯定。

通勤張姓大學生說，現在人行道遭違規停車擋道情形幾乎看不見了。另有通勤族表示，每天騎Ubike搭火車，人行道違停嚴重，出入困難，現在好多了。

豐原分局長林大為指出，將持續取締違規停車專案，還給行人友善空間。

豐原將迎來「國際踩舞嘉年華」，9月14日至15日在豐原火車站西側出口，踩街路線從慈濟宮前中正路與信義街口到豐原火車站，屆時多處封街交管。