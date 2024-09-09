聽新聞
test
0:00 / 0:00
豐原火車站「耳目一新」 警方強力取締違停近300件
台中豐原火車站違停亂象叢生，逢假日人行道遭機車、微型電動車違停占滿，豐原警分局專案執法，取締違規292件，其中微電車違停17件、違規行駛人行道75件；機車違規停車177件、違規行駛人行道23件，交通局拖吊20多輛，周一早上乾淨順𣈱。
豐原火車站在地豐原里長洪源隆說，人行道違規停車取締專案迄今，周邊微電車及機車違停情形已大幅改善「耳目一新」火車站周圍恢復順暢。
火車站排班計程車陳姓駕駛表示，火車站常聚集外籍勞工，常違規停車，民眾通行極不方便，警方執行取締值得肯定。
通勤張姓大學生說，現在人行道遭違規停車擋道情形幾乎看不見了。另有通勤族表示，每天騎Ubike搭火車，人行道違停嚴重，出入困難，現在好多了。
豐原分局長林大為指出，將持續取締違規停車專案，還給行人友善空間。
豐原將迎來「國際踩舞嘉年華」，9月14日至15日在豐原火車站西側出口，踩街路線從慈濟宮前中正路與信義街口到豐原火車站，屆時多處封街交管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言