台中國際賽車封街展演9月28日登場 市府推主題旅程

台中國際賽車封街展演將於9月28日登場，3萬張門票秒殺，預期有許多外縣市民眾前來，台中市政府今天推出賽車主題小旅行，憑展演票根還可以在150個合作店家享優惠。

台灣首次的Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演活動，將於9月28日在台中市西屯區市政路封街展開，市府觀旅局建議賽車迷來台中時，不妨規劃賽車主題小旅行。

觀旅局說明，民眾可搭台灣好行888豐后線，從豐原轉運中心輕鬆前往麗寶國際賽車場，沿線可經廟東夜市、東后豐鐵馬道、后里馬場等多個景點，享受一場充滿在地美食及體驗樂趣的主題旅程。

觀旅局長陳美秀表示，市府串聯台灣好行及台中觀光公車路線沿途約150個合作店家，憑9月28日國際賽車展演票根，在明年6月前可享住宿、景點、餐廳、購物等豐富的特約優惠。

陳美秀說，例如在台灣好行888豐后線的「月眉糖廠」站下車步行至鄰近的松鶴農產品酒莊，可免費兌換后里在地黑后葡萄果汁，或是在「東豐/后豐鐵馬道」站享8折租車優惠，騎著自行車感受乘風快感及沿途綠意美景。

陳美秀表示，賽車迷搭乘台灣好行888豐后線，可從豐原轉運中心直達「麗寶國際賽車場」站或「麗寶樂園」站下車，享受度假區從飯店、賽車場、樂園、OUTLET MALL購物等一站式的滿足。另外，凡於今年9月27日及9月30日至10月4日6天期間，憑國際賽車展演票根，即可享卡丁車體驗優惠。