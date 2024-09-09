林保署台中分署招考15森林護管員 月薪最高可達48K

林業保育署台中分署今天公布，將招募山林守護生力軍，於11月9日及10日招考森林護管員15名，甄試錄取後依考核逐年晉級，月薪最高可達48K，報名10月9日截止。

農業部林業及自然保育署台中分署為招募山林守護生力軍，將於11月9日及10日招考森林護管員15名（原住民族應錄取至少3名），負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，歡迎喜歡與大自然為伍的愛好者，趕快把握機會於10月9日前報名，詳情可查詢台中分署官網，一律採通訊報名。

台中分署說明，這次森林護管員甄試應考資格首次開放，只要年滿18歲，高中職以上不限科系畢業即可報考；為鼓勵原住民族就業，具原住民族身分者的資格維持國中畢業持有簡章所訂的工作經歷證明即可報考。

林業保育署台中分署指出，招考的森林護管員將來要在第一線從事森林保護工作，資格上須具備身心健康，體格健壯，能耐勞苦並勝任高山地區林野工作，因此須通過第一階段2項術科測驗—實地騎乘循環檔機車及對於肌耐力極具挑戰的負重跑走（負重20公斤男生於12分鐘內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺），才得參加第二階段筆試及口試。

薪水部分，台中分署表示，新進森林護管員每月薪酬自新台幣3萬2296元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至4萬8444元，依據工作地點，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，也同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。