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吃飯配雞屎味 彰化大村居民抗議養雞場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，近百居民昨天抗議，要求業者改善。圖／民眾提供
彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，近百居民昨天抗議，要求業者改善。圖／民眾提供

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，附近居民臭到有家歸不得，加錫村、大崙村近百名村民昨赴養雞場抗議，村民怒轟說「大家都得吃飯配雞屎味，誰受得了？」大村鄉長賴志銘也說，臭味存在已久，要求業者一定要徹底改善。業者昨致歉，並承諾會在2個月內改善。

加錫村長康佰武昨天陪村民們到養雞場抗議，康佰武說，養雞業者在當地已十幾年了，常在晚上6、7點有濃濃臭味，居民吃晚餐根本吃不下，還有「出雞時」也是臭到很恐怖，雞場周邊二公里都常有臭味。若業者若再不改善，一定抗議到底。

大村鄉農會前理事長吳榮杰住家就在養雞場旁，他說，家裡那麼臭，都不敢回家，向業者反映都說會處理，「處理後」一陣子不臭，但沒多久又臭味四溢。到場關心的縣議員曹嘉豪也說，希望業者發揮社會責任改善，環保單位也應加強稽查。

養雞場康姓業者說，千錯萬錯都是他們的錯，場區在地方落地生根，不希望造成居民困擾，對大家感到很抱歉，因最近1台環保設備壞掉，加上又是「出雞期」臭味才會比較重，會在2個月內改善。

彰化縣環保局指出，9月初接獲民眾檢舉養雞場後派員稽查，但現場臭味並未超標，環保局會繼續進行採臭稽查，一旦超標可依空汙法罰10萬元以上，也會要求業者加強畜舍管理，防止再生臭味。

環保局 臭味

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