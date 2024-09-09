彰化畜產嘉年華 二林禽品節打頭陣

彰化縣畜產嘉年華昨天起9月連續4周登場。二林禽品節打頭陣，雞、豬養殖成本提高二至三成，價格雖在高檔，中秋旺季仍帶動買氣。南投名間連7年舉辦全國小葉種紅茶競賽，全國報名共336點茶樣，今夏多雨，影響紅茶發酵，淘汰率逾4成，魚池茶農莊鎔璞抱回特等獎。

彰化畜產嘉年華9月共四場，縣長王惠美細數，15日在溪湖糖廠還有羊肉節，22日在福興穀倉辦乳牛節，29日在田尾怡心園辦豚肉節，結合彰化爌肉飯節快閃。彰化禽品產量全國名列前茅，雞鴨飼養數占全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，活動期間消費有機會中百萬轎車。

彰化縣養雞協會理事長施能銘說，飼料成本提高約二成，一隻雞市價500元屬正常，成本就近400元，秋節前買氣旺盛。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，豬價比往年雖高，每公斤90多元是合理價，因成本提高利潤不豐，很多以成本價出售豬肉。

南投名間農會指出，全國小葉種紅茶競賽邁入第7屆，今年總計336點茶樣參賽，不僅南投，雙北、桃、竹、苗、嘉義、花東等茶區也與賽，競爭是歷年最激烈，淘汰率達43.2%。

名間農會指出，今夏小葉紅茶採製期間遇雨，茶菁水分含量偏高，萎凋率較難控制，影響發酵。魚池茶農莊鎔璞獲特等獎，克服環境條件，作品出色而獲獎。