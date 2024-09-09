聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化畜產嘉年華 二林禽品節打頭陣

聯合報／ 記者林宛諭賴香珊／連線報導

彰化縣畜產嘉年華昨天起9月連續4周登場。二林禽品節打頭陣，雞、豬養殖成本提高二至三成，價格雖在高檔，中秋旺季仍帶動買氣。南投名間連7年舉辦全國小葉種紅茶競賽，全國報名共336點茶樣，今夏多雨，影響紅茶發酵，淘汰率逾4成，魚池茶農莊鎔璞抱回特等獎。

彰化畜產嘉年華9月共四場，縣長王惠美細數，15日在溪湖糖廠還有羊肉節，22日在福興穀倉辦乳牛節，29日在田尾怡心園辦豚肉節，結合彰化爌肉飯節快閃。彰化禽品產量全國名列前茅，雞鴨飼養數占全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，活動期間消費有機會中百萬轎車。

彰化縣養雞協會理事長施能銘說，飼料成本提高約二成，一隻雞市價500元屬正常，成本就近400元，秋節前買氣旺盛。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，豬價比往年雖高，每公斤90多元是合理價，因成本提高利潤不豐，很多以成本價出售豬肉。

南投名間農會指出，全國小葉種紅茶競賽邁入第7屆，今年總計336點茶樣參賽，不僅南投，雙北、桃、竹、苗、嘉義、花東等茶區也與賽，競爭是歷年最激烈，淘汰率達43.2%。

名間農會指出，今夏小葉紅茶採製期間遇雨，茶菁水分含量偏高，萎凋率較難控制，影響發酵。魚池茶農莊鎔璞獲特等獎，克服環境條件，作品出色而獲獎。

南投 豬價

延伸閱讀

彰化畜產嘉年華 禽品節打頭陣 特價國產雞促銷 鴨肉米糕吃免錢

打造動物友善城市嘉市第2座寵物公園地點曝 動保嘉年華下午登場

2024彰化畜產嘉年華 智慧畜產．彰化優鮮 9/8起登場

屏東海洋嘉年華9月登場 教育融觀光深度體驗在地

相關新聞

吃飯配雞屎味 彰化大村居民抗議養雞場

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，附近居民臭到有家歸不得，加錫村、大崙村近百名村民昨赴養雞場抗議，村民怒轟說「大家都...

彰化畜產嘉年華 二林禽品節打頭陣

彰化縣畜產嘉年華昨天起9月連續4周登場。二林禽品節打頭陣，雞、豬養殖成本提高二至三成，價格雖在高檔，中秋旺季仍帶動買氣。...

號誌不連貫常塞車？ 中市府：適時調整

台中市號誌化路口有6515處，數量六都第一，但僅521處號誌路口與交控中心連線，不到一成。議員指出，不少路口交通號誌不連...

彰化養雞場臭味沖天 居民吃飯配雞屎味不忍了

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，附近居民臭到有家歸不得，今天加錫村、大崙村近百村民到養雞場抗議，村民怒轟說「大家都...

影／違法！「白衣遊客」闖合歡山武嶺陡坡 多次踉蹌險摔落嚇壞人

合歡山武嶺是熱門景點，今天有不少民眾直擊，有遊客疑擅自闖進合歡山武嶺停車場後方邊坡，從陡峭邊坡向下行走，多次踉蹌滑動險摔...

台中路口常堵是號誌不連貫？ 交通局：會滾動檢視

台中市議員陳俞融指出，台中市多個路口存在交通號誌不連貫問題，導致尖峰時段車輛被迫卡在路口中央，嚴重影響行車秩序，增加事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。