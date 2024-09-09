號誌不連貫常塞車？ 中市府：適時調整

台中市號誌化路口有6515處，數量六都第一，但僅521處號誌路口與交控中心連線，不到一成。議員指出，不少路口交通號誌不連貫，如北區中清路、西屯文心路及南區大智等回堵嚴重，影響行車安全。交通局長葉昭甫說，號誌設定連鎖須考量路口各方向交通量、路段特性、行人穿越需求等，將適時調整交管措施、評估導入AI科技，有效紓解壅塞。

交通部統計，台中市2023年行人交通事故件數共3024件、死傷人數2906人。在路口發生的有1757件、占車禍發生處58.1%，死傷1740人、占車禍死傷數59.9%，路口是交通事故熱區。

台中市有6515處號誌化路口，民進黨議員陳俞融說，號誌數量多不代表交通順暢，其中僅521處號誌路口可與交通控制中心連線，僅占7.9%，其餘近6000多處路口號誌獨立運作，多處得加派員警調度，難以應對越來越頻複雜的交通需求。

陳俞融舉例，北區中清路一段與德化街口，西屯區甘肅路與寧夏西七街，南區復興路四段與大智路口一帶，車流量很大，但號誌不連貫，常見直行車過了路口，但前方已變紅燈，被迫卡在路口中間，有時得倒車讓橫向來車通過，增加風險。

有議員助理說，常開車去高鐵站，從西區三民路轉建國北路往烏日高鐵，因號誌不連貫造成路口回堵，尤其中山醫學院一帶，學生騎機車數量眾多，目睹不少騎士在轉紅燈前搶快通過，險象環生。

交通局指出，號誌連鎖必須考量路口各方向的交通量，路段特性、路寬和行人需求等，部分路口鄰近幹道號誌路口車流回堵，駕駛人多未保持路口淨空，穿越不易，將適時調整交管措施。另南區建國北路拓寬，市區往高鐵的駕駛人可利用三民西路或慶順路，避開車多的路段。