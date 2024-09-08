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彰化養雞場臭味沖天 居民吃飯配雞屎味不忍了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，近百居民今天前往抗議，要求業者改善。圖／民眾提供
大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，近百居民今天前往抗議，要求業者改善。圖／民眾提供

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，附近居民臭到有家歸不得，今天加錫村、大崙村近百村民到養雞場抗議，村民怒轟說「大家都得吃飯配雞屎味，誰受得了？」業者則承諾會在二個月內改善。

加錫村長康佰武今天陪村民們到養雞場抗議，大村鄉長賴志銘、議員曹嘉豪等人也到場關心。康佰武說，養雞業者在當地已十幾年了，經常在傍晚6、7點有濃濃臭味，附近居民要吃頓晚餐，聞到那種臭雞屎味根本吃不下，還有「出雞時」也是臭到很恐怖，白天常不臭，但總是在環保局人員下班後的時間飄臭，雞場周邊二公里都常有臭味。

大村鄉農會前理事長吳榮杰住家就在在養雞場旁，他說，家裡那麼臭，都不敢回家，已經臭很久了，他向業者反映，都說會處理，「處理後」一陣子不臭，但沒多久又開始臭味四溢，讓他連自己的家都不想回，村子裡也臭一片，躲都躲不掉。

有居民說，以往也曾住在埔鹽其他雞場附近，但人家都是出雞的時候只臭一天，哪有像這樣經常臭味連天。

鄉長賴志銘說，臭味存在已久，業者一定要徹底改善；曹嘉豪表示，希望業者能發揮社會責任改善，環保單位也應加強稽查。

養雞場康姓業者表示，千錯萬錯都是他們的錯，場區在地方落地生根，也不希望造成居民困擾，對大家感到很抱歉，因最近1台環保設備壞掉，加上又是「出雞期」臭味才會比較重，會在二個月內改善，請大家體諒。

康佰武說，再給業者改善期二個月，若再不改善，一定再抗議到底。

大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，近百居民今天前往抗議，要求業者改善。圖／民眾提供
大村鄉加錫村一處養雞場臭味四溢，近百居民今天前往抗議，要求業者改善。圖／民眾提供

彰化 臭味 鄉長

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