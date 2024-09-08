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影／違法！「白衣遊客」闖合歡山武嶺陡坡 多次踉蹌險摔落嚇壞人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有遊客疑闖進合歡山武嶺停車場後方邊坡，從陡峭邊坡向下行走，多次踉蹌滑動險摔倒，嚇壞眾人。圖／擷自Threads，@04＿07＿leo授權
有遊客疑闖進合歡山武嶺停車場後方邊坡，從陡峭邊坡向下行走，多次踉蹌滑動險摔倒，嚇壞眾人。圖／擷自Threads，@04＿07＿leo授權

合歡山武嶺是熱門景點，今天有不少民眾直擊，有遊客疑擅自闖進合歡山武嶺停車場後方邊坡，從陡峭邊坡向下行走，多次踉蹌滑動險摔倒，嚇壞眾人，過程也被人拍下上傳社群平台，引發熱議；該行為也已觸法，最高可處1000元罰鍰。

合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，且四季特色別具，高山景致優美，成國內旅遊勝地，民眾多會在武嶺亭及周邊拍照留念，有民眾甚至不顧安危翻越護欄取景，管理單位為此於多處設置禁止進入告示牌，不料今仍見違規行徑。

有民眾今天在網路平台Threads上分享一段影片，影片中，有2名遊客疑擅自闖進合歡山武嶺停車場後方邊坡，其中1人身穿白色衣褲，相當搶眼，而因邊坡陡峭，他步伐不穩邊走邊滑動，一度踉蹌險些跌倒，嚇壞一大票現場目擊的民眾。

而這對遊客的誇張行徑也引發網路熱議，不少網友批評是「好好看日出不行嗎」、「拿命開玩笑」、「不怕摔死」、「停車場那邊山壁超多猴子」；也有人認為，裸露邊坡及草木遭踩踏破壞生態；也有人狠酸是「山羊座嗎」、「大腳怪是真的」等。

警方表示，遊客進入國家公園範圍內，若違規跨越或進入設有「禁止進入」、「禁止攀爬」等警示標牌區域，除增加自身危險，也恐破壞保護區植被，得依「國家公園法」第13條向管理單位舉發，並可依同法第26條處以1000元以下罰鍰。

停車場 合歡山 武嶺

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