台中路口常堵是號誌不連貫？ 交通局：會滾動檢視

台中市議員陳俞融指出，台中市多個路口存在交通號誌不連貫問題，導致尖峰時段車輛被迫卡在路口中央，嚴重影響行車秩序，增加事故風險，更可能讓駕駛人面臨罰單陷阱。市府交通局說，號誌以群組設置，還得考量對橫向道路使用，經常動態性檢視，也會對陳俞融提出的路口再檢視。

陳俞融舉例，像北區中清路一段與德化街口、五權路與育才北路口、崇德路一段與北興街口，以及西屯區甘肅路與寧夏西七街、文心路三段與西屯路，和南區復興路四段與大智路口一帶，經常出現號誌不連貫，許多路段一段紅燈一段綠燈，造成很多直行車子雖然過了路口，但前方已變紅燈，只能卡在路口中間，還需要倒車給橫向來車過的情形。

如此一來，對雙向來車都十分危險，反而增加了車禍風險。陳俞融也說，若該處設有科技執法裝置，駕駛人可能因車輛卡在路口吃上闖紅燈等罰單，後續要申訴，曠日廢時，恐進一步加劇民怨。

林姓市民說，因為工作需求，常要開車去搭高鐵，但從西區三民路轉到建國北路往烏日高鐵站方向，也常遇到號誌不連貫，造成上下班塞車，回堵路口，特別是中山醫學院那一帶，因學生上下課機車數量眾多，讓本就因紅綠燈不連貫造成塞車現象，更為嚴重。

陳俞融建議，市府應在尖峰時段保持號誌的連貫性，避免車輛堵塞路口，並可於離峰時段再採用不連鎖的號誌設計。此外，應積極應用AI科技，研擬人工智慧號誌系統的可能性，增加現有智慧化動態號誌系統的佈建率，以提高車流運行效率。