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彰化畜產嘉年華 禽品節打頭陣 特價國產雞促銷 鴨肉米糕吃免錢

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府舉辦「彰化畜產嘉年華」，禽品節率先在二林文化教育園區登場，縣長王惠美也為在地農產品促銷。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「彰化畜產嘉年華」，禽品節率先在二林文化教育園區登場，縣長王惠美也為在地農產品促銷。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府舉辦「彰化畜產嘉年華」今天起到9月29日連續4周登場，今天打頭陣的是在二林文化教育園區舉辦禽品節，由於已進入中秋前旺季，也帶動買氣，不過養雞和養豬的畜禽業成本都提高二、三成，不僅農民有成本壓力，價格也在高檔，今天禽品節也提供國產雞1隻350元、雞蛋4盒100元限量促銷，讓民眾搶便宜。

彰化縣長王惠美表示，彰化畜產嘉年華共有四場，今天首先上場的是彰化禽品節，9月15日則在溪湖糖廠舉辦彰化羊肉節」，9月22日彰化乳牛節在福興穀倉舉辦，9月29日彰化豚肉節壓軸在田尾怡心園舉辦，還結合彰化爌肉飯節活動進行快閃集章活動。

王惠美說，彰化有優質的雞鴨牛羊豬等禽品，產量全國排名名列前茅，雞鴨飼養數佔全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，今天現場有限量促銷活動，國產雞1隻350元，水洗雞蛋4盒100元，歡迎大家多選購，消費還可參加彰化po購抽獎活動，還有機會中百萬轎車。

彰化縣養雞協會理事長施能銘說，因飼料成本提高約二成，目前雞肉價格也比去年略高，一隻雞市場價若買在500元算正常，因成本就近400元，比起以往成本三百多元高出近二成，不過因是中秋節烤肉應景，買氣仍旺盛，希望民眾愛用本土雞肉。

施能銘說，今天現場還免費送鴨肉米糕、炸雞翅、茶葉蛋等，還有有雞肉品嚐、雞肉雞蛋促銷活動。上午就有許多民眾排隊等領免費品嚐美食。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，目前豬價比起往年雖高，在90多元價格算是合理價，但其實豬農不僅面對飼料等原物料成本相較於二年前增加三成，養豬成本批發價約要賣到85到95元，利潤並不高，很多豬農幾乎以成本價在賣豬，以穩定的供應秋節需求。

彰化縣農會張總幹事張建豐表示，彰化縣的家禽肉雞、雞蛋等產量都是全國第一，也在王惠美縣長縣府團隊努力下，積極推廣智慧科技農業，讓畜產業降低人力等各項成本，也提高產量與品質，彰化栽培出多位畜產界的神農，有養鴨農吳鴻基、養雞農陳郁雄等人。而彰化縣農會東勢林場中秋節也配合相關優惠，歡迎大家前往烤肉出遊。

彰化縣政府舉辦「彰化畜產嘉年華」，禽品節率先在二林文化教育園區登場，縣長王惠美也為在地國產雞和雞蛋促銷。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「彰化畜產嘉年華」，禽品節率先在二林文化教育園區登場，縣長王惠美也為在地國產雞和雞蛋促銷。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「彰化畜產嘉年華」，禽品節率先在二林文化教育園區登場，今天大放送鴨肉米糕免費品嚐，及雞蛋和國產雞特價促銷。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「彰化畜產嘉年華」，禽品節率先在二林文化教育園區登場，今天大放送鴨肉米糕免費品嚐，及雞蛋和國產雞特價促銷。記者林宛諭／攝影

豬價 雞蛋

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