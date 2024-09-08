中市乾溪東路與福新路龜裂不平 民代：獲中央補助年底動工

台中市霧峰區兩條重要道路乾溪東路與福新路，與亞洲大學附屬醫院鄰近，每日有大量車輛進出。但路面均有龜裂不平現象，雨天還容易積水，影響用路人安全。市議員張芬郁上午說，經與立委何欣純合作邀請相關單位實地勘查，確定獲得分別由國土管理署、公路總局補助500萬、300萬元經費改善，年底前可動工。

張芬郁說，乾溪東路是台三線替代道路，也是民眾往返霧峰和大里的重要捷徑通道，與一旁緊鄰亞洲大學附屬醫院的福新路，同為重要連通道。有市民反映，騎車行經乾溪東路與福新路時，明顯感受到路面崎嶇不平，且道路標線模糊不清，影響行的安全。因此邀集台中市建設局、霧峰區公所等相關單位會勘，爭取重新鋪設道路路面。

她說，位於乾溪旁的乾溪東路原為水防道路，與一旁的台三線近乎平行，除了分擔台三線在上下班時間擁擠車潮的重要替代道路，也是當地民眾和亞洲大學學生經常使用的道路，可以避開多個紅綠燈，減少通勤時間，車流頻繁。

但多處路面出現長條裂縫、凹陷，雨季時容易有積水發生，又加上靠乾溪一側路面曾因埋設地下管線重新刨鋪，高度與舊有路面不一，造成道路高低不平，行車容易打滑。當初做為路口警示用的彩色瀝青以及道路行車標線，也因雨水沖刷、車輛輾壓變得斑駁不清。

另外，福新路與乾溪東路相連，是南柳里民重要聯外道路，同樣因車輛長期輾壓，導致路面出現嚴重龜裂、水溝蓋凹陷等。尤其是，福新路行經亞洲大學附屬醫院前，是前往醫院的要道。