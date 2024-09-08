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中秋可能4天連假 烏日高鐵站可能塞 警預先規畫交通動線

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日警分局預期有大量返鄉及外出旅遊的人、車潮進出高鐵、台鐵車站和烏日地區，今天公布中秋節假期交通疏導重點。圖／警方提供
台中市烏日警分局預期有大量返鄉及外出旅遊的人、車潮進出高鐵、台鐵車站和烏日地區，今天公布中秋節假期交通疏導重點。圖／警方提供

中秋節雖然沒有連假，但許多民眾可能在16日的周一請假，與17日的中秋接上，形成4天連假。台中市烏日警分局預期有大量返鄉及外出旅遊的人、車潮進出高鐵、台鐵車站和烏日地區，今天公布中秋節假期交通疏導重點，並表示會透過警分局「行車流暢中心」，運用路口監視器掌控，一遇有壅塞情形，將立即調派線上警力前往疏導，確保交通要道行車順暢，度過美好的中秋假期。

警方說，高鐵台中站區行車動線，以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主。若發生台74線東西行向壅塞回堵，將連動造成高鐵台中站區周邊道路壅塞，因此呼籲民眾請多利用台鐵、公車、計程車等大眾交通運輸工具，以節省寶貴的時間。

另外，在高鐵台中站一、二樓接、送旅客區域，均建置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、接、送客，以及攬客等違規，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發，並在一樓計程車排班區域，也建置攝影機進行全時錄影，以防止違規攬客行為，故民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或任意上、下客，遵守車輛分流規定，以保障用路人路權，維護交通安全與行車順暢。

烏日警分局建議民眾行駛高鐵台中站周邊道路，分流行駛替代道路如下：一、 南投地區民眾：中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出高鐵台中站。

二、 彰化地區民眾：王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路進出高鐵台中站。

三、 台中地區民眾：台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等平面道路)進出高鐵台中站。

四、 為減少站區一路高鐵台中站一、二樓接送旅客車輛過多造成壅塞，建議可多利用台鐵新烏日火車站前廣場(由站區二樓內步行約200公尺後下新烏日火車站)以避免等候。

警方說，中秋節假期大量車潮外出旅遊，易造成各路段車多壅塞，建議用路人外出前可利用台中交通網App查詢，避開壅塞路段。若行駛至車多壅塞路段，煩請用路人遵守交通管制措施來耐心行駛，配合員警及義交指揮循序行進。呼籲用路人務必遵守交通規則，切記不要酒後駕車，保障自己及他人的生命安全，共同維護行車順暢及交通安全。

中秋節 高鐵

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