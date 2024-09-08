其人其事／暨大學務長蕭霖 致力教學與公益

國立暨南國際大學學務長蕭霖投身杏壇超過20年，致力於教學，不分族群、不分國籍的關心學生，更串起學校與地方協助推動教育政策，幫助卡努風災居民，積極參與地方事務及社會公益，獲今年「大台中好人好事代表」表揚。

蕭霖畢業於國立政治大學教育學系，從學士到取得博士學位，潛心鑽研教育領域。

他2003年進入暨大教育政策與行政學系任教，不僅致力於教學，更無私關懷校內學生需求，進而擔任學務長。

有別於多數老師，蕭霖關心學生課業，更鼓勵他們走出戶外，健康參與或自發性舉辦活動，就像年輕人因愛騎車追焦，多有爭議，但他卻正面看待，協助學生在校內辦理「機車道髮夾彎追焦日」，透過安全體驗，提升對機車騎乘安全的重視。

蕭霖同時兼任暨大原住民族學生資源中心主任，藉由舉辦原住民族族服日、原住民族晚會等，支持原民文化傳承發展，展示台灣多元的文化魅力，並推動反歧視與族群平等活動。他也陪學生親自走訪馬來西亞，幫助他們適應海外實習環境。

他除了關心學生生活、課外活動、心理輔導及住宿等工作，更串起學校與地方，以教育專業協助中小學提升辦學績效；去年8月卡努颱風重創南投，更迅速協調學校提供臨時住宿，援助受災居民。

蕭霖在教育、公益及社會服務領域的無私奉獻，獲得今年「大台中好人好事代表」表揚，他則表示，未來會繼續以熱情和專業服務教育事業，改善社會與學校的聯繫，加強與地方串聯，推動更多公益活動。