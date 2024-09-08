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彰縣浪犬逾萬隻 中途之家斥資1.8億元將重建

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

一名女老師前天騎機車上班行經彰化縣芬園鄉139線大彰路時，撞上突然衝出的流浪狗，車倒人傷，凸顯彰化縣流浪犬管理問題。彰化縣動物防疫所所長董孟治說，縣內現有1萬3352隻流浪犬，卻僅有員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，只能收容約200隻，且設施老舊，縣府將動用1.8億元重建，收容數可增加到450隻。

芬園鄉同安村村長林子瓏說，139線沿線流浪狗很多，日前也有路過民眾被咬傷，但通報動物防疫所還是未解決。動防所所長董孟治表示，女老師撞上流浪犬發生車禍案，動防所會先釐清，如果是流浪犬會實施誘捕，若有飼主將要求加強管理。

彰化縣流浪犬充斥，但興建流浪犬收容之家卻屢遭反對，在新址仍無著落之下，縣府計畫重建員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，總經費約1億8千萬元，中央已同意分期補助8成、縣府負擔2成，在既有約600坪用地，預定新建4樓建築，規畫有收容、醫療、隔離、接待到運動區等設施，提升收容品質，縣長王惠美並指派工務處協助，預定年底即可辦理細部規畫發包。

工務處長林漢斌認為，彰化縣流浪狗中途之家腹地過小，聯外道路不足，加上坡度高，邊坡必須做好保護，希望有更多經費可以支持。

員林區縣議員曹嘉豪表示，支持重建阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，改善收容環境，但收容量還是遠遠不足，建議縣府要再找更大面積的區域收容，才能有效解決流浪犬充斥的問題。

流浪犬 流浪狗

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