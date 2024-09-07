中國附醫音樂劇獅子、花仙子來了！孩童樂當環保尖兵

中國醫藥大學附設醫院今天是員工日，與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」，在中國附醫與醫大共組的交響樂團伴奏下，由兒童劇團「謎思星球劇團」扮演獅子等，帶領基金會成員親子扮花仙子、精靈等角色共同演出，一起展開保衛森林大作戰，生動有趣的劇情，與台下的小朋友互動，現場笑聲不斷，小朋友被逗樂了，也深植保護地球決心。

中國附醫總院長周德陽表示，氣候變遷不僅影響生存環境，更造成對健康的風險，如何應對氣候變遷帶來的影響，因此環境保護，達成人與自然的永續發展十分重要，醫院也積極推動綠色採購、節能設施汰舊換新、廢棄物減量及點亮環境教育推廣，這次活動除了員工親子參與，也邀請醫院長期照顧的台中市加恩堂課輔班的弱勢家庭親子也來歡賞同樂。

這場親子音樂劇，獅子、酋長等演員透過生動的肢體表演，唱起「小白花」、「鬥牛士之歌」等，還搭配燈光、管弦樂，以流暢有趣的劇情融入現氣候變遷與低碳生活、資源回收等環保知識，演唱還不斷逗趣演出，與台下小朋友互動，現場笑聲不斷。