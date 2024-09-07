快訊

出包原因曝光…上萬國軍領「雙倍薪資」 中華郵政道歉

台北羽賽／男單4強內戰！周天成遭擊落 戚又仁將與林俊易爭冠拚紀錄

中國附醫音樂劇獅子、花仙子來了！孩童樂當環保尖兵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」。圖／中國附醫提供
中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」。圖／中國附醫提供

中國醫藥大學附設醫院今天是員工日，與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」，在中國附醫與醫大共組的交響樂團伴奏下，由兒童劇團「謎思星球劇團」扮演獅子等，帶領基金會成員親子扮花仙子、精靈等角色共同演出，一起展開保衛森林大作戰，生動有趣的劇情，與台下的小朋友互動，現場笑聲不斷，小朋友被逗樂了，也深植保護地球決心。

中國附醫總院長周德陽表示，氣候變遷不僅影響生存環境，更造成對健康的風險，如何應對氣候變遷帶來的影響，因此環境保護，達成人與自然的永續發展十分重要，醫院也積極推動綠色採購、節能設施汰舊換新、廢棄物減量及點亮環境教育推廣，這次活動除了員工親子參與，也邀請醫院長期照顧的台中市加恩堂課輔班的弱勢家庭親子也來歡賞同樂。

這場親子音樂劇，獅子、酋長等演員透過生動的肢體表演，唱起「小白花」、「鬥牛士之歌」等，還搭配燈光、管弦樂，以流暢有趣的劇情融入現氣候變遷與低碳生活、資源回收等環保知識，演唱還不斷逗趣演出，與台下小朋友互動，現場笑聲不斷。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，這場親子音樂劇，由熱心公益的夥伴親子演出，盼藉由環保音樂劇，突顯節能永續發展的重要，增進親子間對於環境議題的連結互動。參與演出的周姓學童說，很有趣，也從中獲得許多環保知識。

中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」。圖／中國附醫提供
中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會合作舉辦環保親子音樂劇「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」。圖／中國附醫提供

親子 音樂劇

延伸閱讀

亞莉安娜化身絕美女巫 合體葛萊美得主、楊紫瓊

柯文哲羈押禁見缺席音樂劇 劇團坦言錯愕曝「民眾黨也很抱歉」

柯文哲遭羈押禁見 參演音樂劇急發聲明：可退票

如何成為12星座主管「愛將」？獅子要優秀卻不搶功、射手討厭馬屁精、這星座禮貌最重要

相關新聞

生人、遊客都迴避！「送肉粽」讓彰化成為10大無聊城市第1名？

彰化縣去年被網路票選為「10大無聊城市」第1名，讓彰化人不服氣，最近又有民眾投書彰化縣政府民意信箱，認為媒體常常報導彰化...

往生互助金疑入不敷出 會員繳25萬竟只能領7萬...上百人陳情

彰化縣慈愛同心老人福利會100多名會員連署，今向立法委員陳素月陳情，指控福利會長期以高理賠往生互助金對外吸金，近日聲稱會...

影／撲球吃土、全身泥濘 彰化「水田排球賽」爆紅登場

為了撲球滿身泥巴還狂吃土也不放棄，彰化二林斗苑休閒農業區今天在于恩果園舉行「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，由青農與民眾自...

不一樣中秋節！台中新住民今聊燈、畫燈、穿漢服

近百名新住民親子今天參與台中市新住民藝文中心舉辦「『漢』我一起『聽說中、秋知識』」活動，穿著家鄉傳統服飾，演說家鄉燈節故...

關懷訪視落實 彰化縣埔鹽愛心慈善會員破千人

彰化縣埔鹽愛心慈善會成立近30年，會員從創會10多年到今年破千人，「人多團結力量大」，今分送中秋禮品給100戶弱勢戶，有...

台中海洋觀光季「樂遊大安海」今明登場 多元水域體驗

「2024台中海洋觀光季」「樂遊大安海」活動今天和明天在大安濱海樂園及大安港媽祖文化園區熱鬧展開，有吸睛的風箏衝浪賽事、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。