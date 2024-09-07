「送肉粽」讓彰化成無聊城市第1名？民眾嘆「生人迴避」損形象：路過都不想

彰化縣去年被網路票選為「10大無聊城市」第1名，讓彰化人不服氣，最近又有民眾投書彰化縣政府民意信箱，認為媒體常常報導彰化「送肉粽」的事，感覺彰化是個「不祥之地」，根本不想來彰化旅遊，連路過都不想，「要是不小心碰到，要怎麼辦」？

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉，沿途民眾要盡量迴避。近年來，「送肉粽」科儀從海線從內陸盛行，甚至到南投埔里，連新竹、桃園都有在辦。

彰化縣政府新聞處表示，已將投書內容轉知媒體，未來將持續推動更多元且具正面形象的活動，吸引更多遊客來彰化探索這裡的歷史文化、自然景觀與特色美食。

自從網路票選「彰化是最無聊城市」後，彰化人也頗能自我調侃，像彰化有護國神山中央山脈阻擋，颱風侵襲機會少，颱風假也放得相對較少，縣民即自嘲「彰化最無聊，連颱風都不想來」，或是全台各縣市預報會下大雨，但常常雨量趨勢圖，就只有彰化被跳過，彰化人也說「彰化最無聊，連大雨都不想來」。

說彰化最無聊，很多外地及在地人都為彰化抱不平，認為彰化其實很不難玩，說不好玩只是不懂得怎麼去玩而已。

不過，最近縣府民意信箱卻有民眾提供一個「良心建議」，請媒體不要再報導「送肉粽」的事，「這又不是光榮的事，對彰化的形象影響很大」，讓人感覺彰化是個不祥之地，根本不會來彰化旅遊，連路過都不想，「要是不小心碰到，要怎麼辦」？

民俗專家廖大乙也認為「送肉粽」的事，不宜過於宣揚，不要流於迷信，甚至造成人心惶惶。但他也認為，宗教民俗「信者恆信，不信者恆不信」，但也要得到尊重，畢竟「送肉粽」科儀本意是在安定地方人心，而且送煞路線及須避開的生肖，也應公告周知，取得折衷。

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