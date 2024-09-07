快訊

周日2地整天有雨！下周持續受低壓帶影響 各地降雨情形一次看

一人一碑好過癮？大媽占烈士陵墓跳廣場舞 陸網怒批：把養老金都取消

出事了！「晚安大小姐」台北開唱 台上連爆意外喊卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關懷訪視落實 彰化縣埔鹽愛心慈善會員破千人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉愛心慈善會今分送中秋物資，會員開心齊聚一堂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉愛心慈善會今分送中秋物資，會員開心齊聚一堂。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽愛心慈善會成立近30年，會員從創會10多年到今年破千人，「人多團結力量大」，今分送中秋禮品給100戶弱勢戶，有白米等20項物資外加每戶2千元紅包，相當豐富。

埔鹽愛心慈善會今借用埔鹽國中停車棚舉辦「中秋送愛心─關懷清寒戶」，埔鹽鄉民代表會、欣亞牙科診所、雅頓國際時尚造型、彰邑風元堂管理委員會等10個公司團體協辦，分送中秋月餅等物資和紅包之外，清寒戶全家都能接受義剪服務。

埔鹽愛心慈善會理事長江明堃、埔鹽鄉代劉綉梅和陳貴玲等人表示，感謝會員和社會各界善心團體與人士有錢出錢、有力出力，中秋前夕捐贈白米等物資給弱勢家庭，都很實用，而且每戶還有一個紅包，祝福弱勢民眾能好好度過中秋節也一家和樂。

據了解，埔鹽愛心慈善會不僅審查書面資料，針對埔鹽鄉公所提報的低收入戶和邊緣戶，幹部和會員家庭訪問以了解現況，因此每年更新端午與中秋兩節慰問的百戶弱勢戶資料，會務落實獲認同，年年都有人入會，今年會員人數破千。

中秋節 紅包

延伸閱讀

中秋瘋玩雲林 下半年強檔活動不間斷

中秋旺季不再旺 茅台價不升反跌 酒廠、銷售商叫苦連天

新北庇護工場 中秋送好禮 消費抽大獎

桃園好農佳節精選

相關新聞

往生互助金疑入不敷出 會員繳25萬竟只能領7萬...上百人陳情

彰化縣慈愛同心老人福利會100多名會員連署，今向立法委員陳素月陳情，指控福利會長期以高理賠往生互助金對外吸金，近日聲稱會...

關懷訪視落實 彰化縣埔鹽愛心慈善會員破千人

彰化縣埔鹽愛心慈善會成立近30年，會員從創會10多年到今年破千人，「人多團結力量大」，今分送中秋禮品給100戶弱勢戶，有...

台中海洋觀光季「樂遊大安海」今明登場 多元水域體驗

「2024台中海洋觀光季」「樂遊大安海」活動今天和明天在大安濱海樂園及大安港媽祖文化園區熱鬧展開，有吸睛的風箏衝浪賽事、...

影／台灣風物圖卷台北101付費看 彰化免費展錯過太可惜

建國科技大學美術館前館長許文融，即日起在彰化縣立美術館舉辦個展，不僅大筆揮灑詮釋東方美學強調的氣韻，另結合宏碁電腦科技展...

影／撲球吃土、全身泥濘 彰化「水田排球賽」爆紅登場

為了撲球滿身泥巴還狂吃土也不放棄，彰化二林斗苑休閒農業區今天在于恩果園舉行「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，由青農與民眾自...

影／彰化二林辦創意「水田排球賽」 空拍視角搶先看

水田中竟然可以舉辦排球賽！彰化二林斗苑休閒農業區，于恩果園今天舉辦一場別開生面的「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」。主辦單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。