關懷訪視落實 彰化縣埔鹽愛心慈善會員破千人

彰化縣埔鹽愛心慈善會成立近30年，會員從創會10多年到今年破千人，「人多團結力量大」，今分送中秋禮品給100戶弱勢戶，有白米等20項物資外加每戶2千元紅包，相當豐富。

埔鹽愛心慈善會今借用埔鹽國中停車棚舉辦「中秋送愛心─關懷清寒戶」，埔鹽鄉民代表會、欣亞牙科診所、雅頓國際時尚造型、彰邑風元堂管理委員會等10個公司團體協辦，分送中秋月餅等物資和紅包之外，清寒戶全家都能接受義剪服務。

埔鹽愛心慈善會理事長江明堃、埔鹽鄉代劉綉梅和陳貴玲等人表示，感謝會員和社會各界善心團體與人士有錢出錢、有力出力，中秋前夕捐贈白米等物資給弱勢家庭，都很實用，而且每戶還有一個紅包，祝福弱勢民眾能好好度過中秋節也一家和樂。

據了解，埔鹽愛心慈善會不僅審查書面資料，針對埔鹽鄉公所提報的低收入戶和邊緣戶，幹部和會員家庭訪問以了解現況，因此每年更新端午與中秋兩節慰問的百戶弱勢戶資料，會務落實獲認同，年年都有人入會，今年會員人數破千。