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台中海洋觀光季「樂遊大安海」今明登場 多元水域體驗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動，今天和明天登場，有多元水域遊憩邀民眾體驗。圖／台中市觀旅局提供　
2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動，今天和明天登場，有多元水域遊憩邀民眾體驗。圖／台中市觀旅局提供　

2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動今天和明天在大安濱海樂園及大安港媽祖文化園區熱鬧展開，有吸睛的風箏衝浪賽事、推廣風箏衝浪及立式划槳等多元水域遊憩體驗活動課程，附近安排浪花音樂會、浪花動瑜珈、海風市集及手作坊等多元活動。

台中市觀旅局長陳美秀和來賓共同在「風轉浪板」的轉動儀式下開幕，陳美秀表示，台中大安自民國102年起，每年舉辦風箏衝浪活動，藉由推動特色水域運動，打造大安濱海樂園成為中台灣風箏衝浪基地。

風箏衝浪活動今年第12年，觀旅局持續推展，讓更多人認識及參與，建立特色運動市場；剛結束的2024巴黎奧運，首次將風箏衝浪列入正式比賽項目，今天現場讓民眾大飽眼福，觀賞到來自日本、越南及印度與國內北、中、南、澎湖各地近百位風箏衝浪好手齊聚海上追風飆浪。

觀旅局表示，市府每年積極爭取海洋委員會經費補助推廣海洋觀光產業，透過風箏衝浪競賽結合地方深耕、文化推廣，讓民眾更了解地方海洋生態與文化。風箏衝浪是結合風箏和衝浪的運動，使玩家能夠在海上享受風的飆速感，也能展現出花式跳躍等華麗技巧。

今天首日活動安排海上賽事，陸上有浪花音樂會，邀請潮流歌手駐唱表演，還有大小朋友都適合的浪花動瑜珈。

台中市風景區管理所表示，明天有浪花手作坊，包括繪繪風箏、植物肉多多等手作活動，及風箏衝浪基地及水域體驗課程。透過專業教練深度學習風箏衝浪及立式划槳，運用大安港媽祖文化園區舒適場地打造小朋友瘋玩的勇闖氣墊樂園，現場設有多組獨立障礙氣墊，前200名完成闖關者再送童趣小禮。

觀旅局表示，備受各界關注的媽祖雕像已取得雜項執照，預定下半年動工，媽祖園區興建營運移轉促參案也已於今年6月28日上網公告，熱情招商中，預定9月30日截止投標。

今天開幕儀式，中市議員李文傑、楊啓邦、海洋委員會海洋資源處專門委員高傳勝、大安區、大甲區公所代表、台中海線觀光發展協會理事長巫兆文及當地里長到場。

2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動，今天和明天登場，有多元水域遊憩邀民眾體驗。圖／台中市觀旅局提供　
2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動，今天和明天登場，有多元水域遊憩邀民眾體驗。圖／台中市觀旅局提供　
2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動，今天和明天登場，有多元水域遊憩邀民眾體驗。圖／台中市觀旅局提供　
2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動，今天和明天登場，有多元水域遊憩邀民眾體驗。圖／台中市觀旅局提供　
2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動，今天和明天登場，有多元水域遊憩邀民眾體驗。圖／台中市觀旅局提供　
2024台中海洋觀光季「樂遊大安海」活動，今天和明天登場，有多元水域遊憩邀民眾體驗。圖／台中市觀旅局提供　

台中市 媽祖 音樂會 風箏

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