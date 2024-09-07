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影／台灣風物圖卷台北101付費看 彰化免費展錯過太可惜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化建國科大美術館前館長許文融與宏碁科技合作，把他的台灣風物圖卷數位化，今宏碁創辦人施振榮伉儷到場參觀，縣長王惠美感謝他們呈現台灣的美好。記者簡慧珍／攝影
彰化建國科大美術館前館長許文融與宏碁科技合作，把他的台灣風物圖卷數位化，今宏碁創辦人施振榮伉儷到場參觀，縣長王惠美感謝他們呈現台灣的美好。記者簡慧珍／攝影

建國科技大學美術館前館長許文融，即日起在彰化縣立美術館舉辦個展，不僅大筆揮灑詮釋東方美學強調的氣韻，另結合宏碁電腦科技展出動態巨幅水墨「台灣風物圖卷」，值得一提的是這個動態圖卷年底將在台北101付費觀賞，彰化免費看到11月3日。

「千里快哉風～許文融創作展」今開幕，許文融為縣長王惠美、宏碁創辦人施振榮賢伉儷等人導覽，介紹多幅結合AR的平面畫作，觀賞數位化的台灣風物圖卷。許文融說他只有一張童年照，圖卷展開眾人果然看到小時候的許文融，數位化的他騎水牛去田間，都說現代科技很了不起，能讓人物躍然畫面。

王惠美說，今年是縣立美術館開館第十年，再度邀請全創作領域橫跨書法、雕塑、當代水墨、油畫、複合媒材等的全才藝術家許文融舉辦展覽，這次數位展區獲宏碁集團創辦人、榮譽董事長暨智榮基金會董事長施振榮協助，以許文融的台灣風物圖卷原有數位檔案為基礎，加入他畫的彰化釆風圖卷，把水墨長卷的靜態山水化為動畫，堪稱台灣版清明上河圖。

施振榮表示，他當過6年國家文化藝術基金會董事長，也曾獲得藝術榮譽博士，對於藝文界還是有責任在身，希望可以將科技跟藝術結合，320公尺長的台灣風物圖卷數位化，年底在台北101五樓展出，其中有關彰化的部分搶先在彰化展出，別具意義。

「一點浩然氣，千里快哉風。」許文融引用蘇東坡「水調歌頭．黃州快哉亭贈張偓佺」，說明展覽主題訂為「千里快哉風」，呈現東方美學的氣韻；他說，這次結合科技讓作品從平面變動畫、沈浸式投影，部分畫作和平面雕塑結合AR跨進數位，讓藝術美學延伸到不同領域

文化局表示，許文融是彰化縣大城鄉子弟，幼年當過牧童，有「來自牛背上的藝術家」的雅稱，榮獲薪傳獎、全國十大傑出青年、中山文藝獎、吳三連文藝獎，及全省美展永久免審查畫家的終身榮譽，他在彰化美術館的平面、立體作品將展至10月6日，數位科技媒體畫作展至11月3日。

彰化建國科大美術館前館長許文融以大悲咒書法字體雕成觀自在，縣長王惠美歎為觀止。記者簡慧珍／攝影
彰化建國科大美術館前館長許文融以大悲咒書法字體雕成觀自在，縣長王惠美歎為觀止。記者簡慧珍／攝影

台北101 宏碁 施振榮 畫作 美術館 蘇東坡

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