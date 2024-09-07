往生互助金疑入不敷出 會員繳25萬竟只能領7萬...上百人陳情

彰化縣慈愛同心老人福利會100多名會員連署，今向立法委員陳素月陳情，指控福利會長期以高理賠往生互助金對外吸金，近日聲稱會員人數失血，片面修改理賠規章，無法保證還本；縣政府社會處表示，會員已先找社會處，因糾紛屬私權受損，會員需透過法律途徑解決。

彰化縣慈愛同人老人福利會設在員林市，2007年11月15日取得立案許可，2008年12月23日設立登記，目的為「非以營利為目的之社會團體，以弘揚敬老美德，維護老人健康，安定老人生活，保障老人權益，增進老人福利為宗旨。」會員今連署控訴，福利會館沒人上班，理事長未接記者求證的電話。

連署的會員指出，老人福利會長期以往生互助為由招攬會員加入，以高理賠互助金報酬率不錯等理由吸金，近日片面修改理賠規章，新辦法是無法保證過去的錢還本，未來繳的一定虧本，如果會員連續兩期沒繳費視同退會，過去繳的作廢也不能退費，形同坑殺會員。

連署的會員表示，目前福利會每月支出2千多萬元，收入8百多萬元，結餘款3千多萬元，這樣的財務黑洞維持不久，有一名會員上周五到會館詢問已繳25萬元，若現在往生可領多少？櫃台人員回答「7萬元，是按現在會員人數來算，以後繳人數變少，可能領回更少也很難說。」這樣的社團應採法律途徑清算止血，不要再行騙。

有會員自稱邀請親朋好友參加老人福利會，全體已繳交1400多萬元，福利會財務出狀況，不知怎麼交代。連署的會員請求立委陳素月主持公道，協助成立自救會討回血汗錢。陳素月服務處收件後，將協調社政單位並帶入法律資源幫助會員。

縣政府社會處社會發展科表示，彰化縣慈愛同人老人福利會已有多名會員投訴，社發科告訴會員，類似往生互助的財務糾紛近年陸續發生，會員私權受損憤而提告，但往生互助是民間團體內部事務，不受法令規範，老人福利會員只能循法律途徑主張權益。