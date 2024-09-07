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影／撲球吃土、全身泥濘 彰化「水田排球賽」爆紅登場
為了撲球滿身泥巴還狂吃土也不放棄，彰化二林斗苑休閒農業區今天在于恩果園舉行「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，由青農與民眾自由組隊報名參加，這場賽事已經連續5年舉辦，甚至在今年被國際品牌adidas選為2024台灣年度故事意外爆紅。
二林水田排球賽從2020年開始舉行，原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有24隊參加。
比賽趣味，但也很認真，除了在水田用長條泡棉拉線畫出場地，每個場地都有多位裁判，活動開始前兩週到三週連同鄰近水田開始停藥整地，還搭建沖洗設備，讓民眾比賽完清洗，也讓珍貴的泥土回到田間。
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