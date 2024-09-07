快訊

對流雲系發展旺盛…11縣市大雨 雨彈一路轟到晚上

大量濃煙狂竄！新北三重電鍍工廠傳火警 出動54車、114消防員搶救

基層炸鍋…交長突拋「最古老方法」防行人死亡率 員警痛批：無基本專業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／撲球吃土、全身泥濘 彰化「水田排球賽」爆紅登場

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
彰化二林斗苑休閒農業區致力於發展農村休閒活動，今天舉行一場「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」。記者黃仲裕／攝影
彰化二林斗苑休閒農業區致力於發展農村休閒活動，今天舉行一場「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」。記者黃仲裕／攝影

為了撲球滿身泥巴還狂吃土也不放棄，彰化二林斗苑休閒農業區今天在于恩果園舉行「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，由青農與民眾自由組隊報名參加，這場賽事已經連續5年舉辦，甚至在今年被國際品牌adidas選為2024台灣年度故事意外爆紅。

二林水田排球賽從2020年開始舉行，原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有24隊參加。

比賽趣味，但也很認真，除了在水田用長條泡棉拉線畫出場地，每個場地都有多位裁判，活動開始前兩週到三週連同鄰近水田開始停藥整地，還搭建沖洗設備，讓民眾比賽完清洗，也讓珍貴的泥土回到田間。

民眾在水田進行趣味排球競賽。記者黃仲裕／攝影
民眾在水田進行趣味排球競賽。記者黃仲裕／攝影
「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，參加民眾賣力撲球。記者黃仲裕／攝影
「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，參加民眾賣力撲球。記者黃仲裕／攝影
彰化二林斗苑休閒農業區今天在于恩果園舉行「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，參加民眾撲球讓泥土沾滿身體。記者黃仲裕／攝影
彰化二林斗苑休閒農業區今天在于恩果園舉行「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，參加民眾撲球讓泥土沾滿身體。記者黃仲裕／攝影

彰化 排球 青農

延伸閱讀

影／彰化二林辦創意「水田排球賽」 空拍視角搶先看

相關新聞

往生互助金疑入不敷出 會員繳25萬竟只能領7萬...上百人陳情

彰化縣慈愛同心老人福利會100多名會員連署，今向立法委員陳素月陳情，指控福利會長期以高理賠往生互助金對外吸金，近日聲稱會...

影／撲球吃土、全身泥濘 彰化「水田排球賽」爆紅登場

為了撲球滿身泥巴還狂吃土也不放棄，彰化二林斗苑休閒農業區今天在于恩果園舉行「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」，由青農與民眾自...

影／彰化二林辦創意「水田排球賽」 空拍視角搶先看

水田中竟然可以舉辦排球賽！彰化二林斗苑休閒農業區，于恩果園今天舉辦一場別開生面的「Y豆大叔盃水田排球錦標賽」。主辦單...

自行車嘉年華熱鬧登場 江啟臣：台中是自行車的代名詞

立法院副院長江啟臣等人今天到東勢區參加台中市府舉辦的「台中自行車嘉年華」活動，江啟臣說，台中東豐自行車道是全世界最漂亮、...

影／金蜜芒果蛋黃酥加這一味...好吃 埔心鄉公所評估明年問市

彰化縣埔心鄉是全台金蜜芒果最大產地，鄉農會開發多樣芒果副產品，今年委託家政班試做芒果蛋黃酥，吃過的都誇「讚」，鄉公所根據...

水里鄉綠瀑美景竟是植物殺手 專家一招除雙害

「綠癌」小花蔓澤蘭擴散，南投縣面積曾經高達1萬公頃，受害最嚴重。林業及自然保育署和南投縣政府今天在水里鄉水源同源停車處舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。