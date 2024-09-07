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自行車嘉年華熱鬧登場 江啟臣：台中是自行車的代名詞
立法院副院長江啟臣等人今天到東勢區參加台中市府舉辦的「台中自行車嘉年華」活動，江啟臣說，台中東豐自行車道是全世界最漂亮、最舒服的車道，他與自行車界知名網紅EV當場行銷，EVA也說東豐自行車道是「最好騎、最漂亮、最清爽」的自行車道。
江啟臣表示，台中與自行車是緊密相連，生產製造至零件供應，到消費推廣、文化發展、觀光建設，是全球自行車產業的重要基地。台中可說是自行車的代名詞。
江啟臣說，代步、通勤、運動、休閒還是觀光，自行車集結多種功能，成為日常生活中不可或缺的一部分。他期盼未來能有更多優質的自行車道，並呼籲台中市政府觀光旅遊局與民眾共同維護這些基礎設施，推廣台中的自行車文化，讓更多人能夠在騎行中享受健康、快樂和美好的友誼。
江啟臣表示，台中的自行車文化在國內影響深遠，還與國際接軌，例如去年有駐台的國際友人參加活動，今年更有來自日本大分縣的好朋友共同參與。
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