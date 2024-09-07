快訊

有椅子就能做的運動「椅子瑜伽」！教你方便在家或辦公室做的6個簡單動作

在200公尺高空亂開機艙門！韓男下場慘 遭法院判賠1740萬

柯媽遭辱「地方媽媽之恥」家門口還被放炮！新竹警方介入…中年婦到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金蜜芒果蛋黃酥加這一味...好吃 埔心鄉公所評估明年問市

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉農會家政班用芒果乾製作芒果蛋黃酥。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農會家政班用芒果乾製作芒果蛋黃酥。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉是全台金蜜芒果最大產地，鄉農會開發多樣芒果副產品，今年委託家政班試做芒果蛋黃酥，吃過的都誇「讚」，鄉公所根據市調滿意度，評估明年限量上市，可預料中秋食品市場將添勁敵。

埔心鄉農會實施保價收購，一方面保障芒果農收益，一方面避免次級品流入市場拉低行情。收購來的金蜜芒果賣相不佳，但口感、甜度和特級品一樣好，埔心鄉農會與食品專家、食品廠商合作研發副產品，除了最傳統的果乾，還開發金蜜芒果的急凍冰棒、一口冰、麥芽餅、蒟蒻果凍，其中急凍冰棒是半顆芒果，號稱水果冰棒界LV。

食品市場競爭激烈必須推陳出新，埔心鄉農會又開始動腦筋，今年中秋前忽然靈機一動「金蜜芒果可以像蔓越莓製作水果酥嗎？」總幹事張旗聞找家政班燒腦，經家政烘焙老師謝姿螢多次試驗，把金蜜芒果果乾浸泡蘭姆酒，泡軟後切丁，與蛋黃同時包入豆沙餡，烘焙成金蜜芒果蛋黃酥。家政班員40人製作並招待試吃，吃過的都說風味猶勝其它水果酥。

埔心鄉農會總幹事張旗聞今表示，金蜜芒果蛋黃酥口感與眾不同，鄉農會感謝家政班員齊心合作，為新產品投人問路，目前市場反應很好，鄉農會將評估明年上市。此外，埔心鄉農會統計，全台金蜜芒果總種植面積全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃，九成在埔心鄉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰棒 彰化 芒果 農會

延伸閱讀

爆火美劇《大熊餐廳》三明治這裡吃！PASTAIO限期供應

影／吃不到不二坊蛋黃酥「要市長吃子彈？」警查新北男遭冒名...跑3地做筆錄

彰化市公所接恐嚇信...買不到名店蛋黃酥預告將隨機砍人 市長譴責暴力

太好吃！台東泰源監獄「蛋黃酥」訂單破4萬顆 再創新高

相關新聞

豐原成功路水管破裂搶修中 部分地區停水到今晚6點

台中市豐原區成功路水管破裂目前搶修中，部分地區預計停水到今晚6點。

浪浪亂竄害女老師慘摔...彰縣萬餘隻流浪犬 將花1.8億重建中途之家

一名女老師昨天騎機車行經彰化縣芬園鄉139線大彰路時，撞上突然衝出的流浪狗，車倒人傷，凸顯彰化縣流浪犬管理的問題。彰化縣...

自行車嘉年華熱鬧登場 江啟臣：台中是自行車的代名詞

立法院副院長江啟臣等人今天到東勢區參加台中市府舉辦的「台中自行車嘉年華」活動，江啟臣說，台中東豐自行車道是全世界最漂亮、...

影／金蜜芒果蛋黃酥加這一味...好吃 埔心鄉公所評估明年問市

彰化縣埔心鄉是全台金蜜芒果最大產地，鄉農會開發多樣芒果副產品，今年委託家政班試做芒果蛋黃酥，吃過的都誇「讚」，鄉公所根據...

水里鄉綠瀑美景竟是植物殺手 專家一招除雙害

「綠癌」小花蔓澤蘭擴散，南投縣面積曾經高達1萬公頃，受害最嚴重。林業及自然保育署和南投縣政府今天在水里鄉水源同源停車處舉...

台中紅牛賽車秀28日重裝上陣 反恐級維安

台中市引進台灣首次舉行的Red Bull Showrun Taichung賽車展演，也是今年亞洲唯一場次，28日將在台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。