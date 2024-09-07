影／金蜜芒果蛋黃酥加這一味...好吃 埔心鄉公所評估明年問市

彰化縣埔心鄉是全台金蜜芒果最大產地，鄉農會開發多樣芒果副產品，今年委託家政班試做芒果蛋黃酥，吃過的都誇「讚」，鄉公所根據市調滿意度，評估明年限量上市，可預料中秋食品市場將添勁敵。

埔心鄉農會實施保價收購，一方面保障芒果農收益，一方面避免次級品流入市場拉低行情。收購來的金蜜芒果賣相不佳，但口感、甜度和特級品一樣好，埔心鄉農會與食品專家、食品廠商合作研發副產品，除了最傳統的果乾，還開發金蜜芒果的急凍冰棒、一口冰、麥芽餅、蒟蒻果凍，其中急凍冰棒是半顆芒果，號稱水果冰棒界LV。

食品市場競爭激烈必須推陳出新，埔心鄉農會又開始動腦筋，今年中秋前忽然靈機一動「金蜜芒果可以像蔓越莓製作水果酥嗎？」總幹事張旗聞找家政班燒腦，經家政烘焙老師謝姿螢多次試驗，把金蜜芒果果乾浸泡蘭姆酒，泡軟後切丁，與蛋黃同時包入豆沙餡，烘焙成金蜜芒果蛋黃酥。家政班員40人製作並招待試吃，吃過的都說風味猶勝其它水果酥。

埔心鄉農會總幹事張旗聞今表示，金蜜芒果蛋黃酥口感與眾不同，鄉農會感謝家政班員齊心合作，為新產品投人問路，目前市場反應很好，鄉農會將評估明年上市。此外，埔心鄉農會統計，全台金蜜芒果總種植面積全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃，九成在埔心鄉。

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