快訊

有椅子就能做的運動「椅子瑜伽」！教你方便在家或辦公室做的6個簡單動作

在200公尺高空亂開機艙門！韓男下場慘 遭法院判賠1740萬

柯媽遭辱「地方媽媽之恥」家門口還被放炮！新竹警方介入…中年婦到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水里鄉綠瀑美景竟是植物殺手 專家一招除雙害

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
小花蔓澤蘭遍佈山坡地，林保署和縣政府今天動員民眾除害。圖／林保署南投分署
小花蔓澤蘭遍佈山坡地，林保署和縣政府今天動員民眾除害。圖／林保署南投分署

「綠癌」小花蔓澤蘭擴散，南投縣面積曾經高達1萬公頃，受害最嚴重。林業及自然保育署和南投縣政府今天在水里鄉水源同源停車處舉辦防治小花蔓澤蘭、香澤蘭活動，看到駁坎上垂掛而下如同綠色瀑布的植物，全都是害草，讓民眾清楚感受小花蔓澤蘭危害程度，齊心合力清除250公斤蔓澤蘭，並製作成驅蚊薰香，提醒民眾順手除害，維持自然生態。

「蝶舞・蔓不舞防治外來入侵種植物」小花蔓澤蘭及香澤蘭拔除活動，吸引水里鄉永興國小師生、社區居民共同參與，永興國小學生並以戲劇表演，介紹小花蔓澤蘭和防治移除方式，恢復自然生態。林保署南投分署教導民眾利用小花蔓澤蘭DIY薰香，讓大家可以隨手拔除綠癌，並製成防蚊利器「一舉除雙害」。

林業保育署南投分署長李政賢說，小花蔓澤蘭會攀附在樹上，影響植物光合作用造成樹木死亡，因此有綠色殺手之稱，小花蔓澤蘭蔓延迅速，每年10月開花結果，因此8、9月開花前是最佳移除時節。

為鼓勵民眾移除小花蔓澤蘭，南投分署設置小花蔓澤蘭及香澤蘭全年收購點，分別位於南投縣土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站) 、彰化縣(田中分站)、雲林縣(林內分站)轄內，每週一上午9時至11時30分收購，金額為每公斤新台幣5元；設籍南投縣，又可領取南投縣政府加碼每公斤2元收購金。一年約收購8000公斤，南投縣境內今年預計防治90公頃。

李政賢提醒，小花蔓澤蘭生命力頑強，民眾發現小花蔓澤蘭，請連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生，一起遏止外來入侵種對生態的威脅。

水里鄉山區駁坎垂掛藤蔓，如同綠色瀑布，竟是植物殺手小花蔓澤蘭。圖／林保署南投分署提供
水里鄉山區駁坎垂掛藤蔓，如同綠色瀑布，竟是植物殺手小花蔓澤蘭。圖／林保署南投分署提供
水里鄉今天動員居民拔除小花蔓澤蘭，一個上午就移除200多公斤。圖／林保署南投分署提供
水里鄉今天動員居民拔除小花蔓澤蘭，一個上午就移除200多公斤。圖／林保署南投分署提供
水里鄉今天動員居民拔除小花蔓澤蘭，一個上午就移除200多公斤。圖／林保署南投分署提供
水里鄉今天動員居民拔除小花蔓澤蘭，一個上午就移除200多公斤。圖／林保署南投分署提供

南投縣 小花蔓澤蘭

延伸閱讀

新北4區動起來清小花蔓澤蘭 移除超過2300公斤

南投國民運動中心沒下文？ 縣府：明年4至6月動工

彭啟明看完草屯垃圾山移除現況 盼2年內解決南投垃圾山

擔心建地變農地 南投「更正編定」申請案大增

相關新聞

豐原成功路水管破裂搶修中 部分地區停水到今晚6點

台中市豐原區成功路水管破裂目前搶修中，部分地區預計停水到今晚6點。

浪浪亂竄害女老師慘摔...彰縣萬餘隻流浪犬 將花1.8億重建中途之家

一名女老師昨天騎機車行經彰化縣芬園鄉139線大彰路時，撞上突然衝出的流浪狗，車倒人傷，凸顯彰化縣流浪犬管理的問題。彰化縣...

自行車嘉年華熱鬧登場 江啟臣：台中是自行車的代名詞

立法院副院長江啟臣等人今天到東勢區參加台中市府舉辦的「台中自行車嘉年華」活動，江啟臣說，台中東豐自行車道是全世界最漂亮、...

影／金蜜芒果蛋黃酥加這一味...好吃 埔心鄉公所評估明年問市

彰化縣埔心鄉是全台金蜜芒果最大產地，鄉農會開發多樣芒果副產品，今年委託家政班試做芒果蛋黃酥，吃過的都誇「讚」，鄉公所根據...

水里鄉綠瀑美景竟是植物殺手 專家一招除雙害

「綠癌」小花蔓澤蘭擴散，南投縣面積曾經高達1萬公頃，受害最嚴重。林業及自然保育署和南投縣政府今天在水里鄉水源同源停車處舉...

台中紅牛賽車秀28日重裝上陣 反恐級維安

台中市引進台灣首次舉行的Red Bull Showrun Taichung賽車展演，也是今年亞洲唯一場次，28日將在台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。