水里鄉綠瀑美景竟是植物殺手 專家一招除雙害

「綠癌」小花蔓澤蘭擴散，南投縣面積曾經高達1萬公頃，受害最嚴重。林業及自然保育署和南投縣政府今天在水里鄉水源同源停車處舉辦防治小花蔓澤蘭、香澤蘭活動，看到駁坎上垂掛而下如同綠色瀑布的植物，全都是害草，讓民眾清楚感受小花蔓澤蘭危害程度，齊心合力清除250公斤蔓澤蘭，並製作成驅蚊薰香，提醒民眾順手除害，維持自然生態。

「蝶舞・蔓不舞防治外來入侵種植物」小花蔓澤蘭及香澤蘭拔除活動，吸引水里鄉永興國小師生、社區居民共同參與，永興國小學生並以戲劇表演，介紹小花蔓澤蘭和防治移除方式，恢復自然生態。林保署南投分署教導民眾利用小花蔓澤蘭DIY薰香，讓大家可以隨手拔除綠癌，並製成防蚊利器「一舉除雙害」。

林業保育署南投分署長李政賢說，小花蔓澤蘭會攀附在樹上，影響植物光合作用造成樹木死亡，因此有綠色殺手之稱，小花蔓澤蘭蔓延迅速，每年10月開花結果，因此8、9月開花前是最佳移除時節。

為鼓勵民眾移除小花蔓澤蘭，南投分署設置小花蔓澤蘭及香澤蘭全年收購點，分別位於南投縣土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站) 、彰化縣(田中分站)、雲林縣(林內分站)轄內，每週一上午9時至11時30分收購，金額為每公斤新台幣5元；設籍南投縣，又可領取南投縣政府加碼每公斤2元收購金。一年約收購8000公斤，南投縣境內今年預計防治90公頃。