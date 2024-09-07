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浪浪亂竄害女老師慘摔...彰縣萬餘隻流浪犬 將花1.8億重建中途之家

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣流浪犬目前有達1萬1352隻，衍生交通安全、環境衛生，甚至遊蕩追人、 咬人釀成傷亡事件。圖／聯合報系資料照片
彰化縣流浪犬目前有達1萬1352隻，衍生交通安全、環境衛生，甚至遊蕩追人、 咬人釀成傷亡事件。圖／聯合報系資料照片

一名女老師昨天騎機車行經彰化縣芬園鄉139線大彰路時，撞上突然衝出的流浪狗，車倒人傷，凸顯彰化縣流浪犬管理的問題。彰化縣動物防疫所所長董孟治說，縣內現有1萬3352隻流浪犬，卻僅有員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，只能收容約200隻，且設施老舊，縣府將動用1.8億元重建，收容數可增加到450隻。

芬園鄉同安村村長林子瓏說，139線沿線流浪狗很多，發生車禍並非第一次，日前也有路過民眾被咬傷，但通報動物防疫所還是未解決。彰化縣動防所所長董孟治表示，女老師撞上流浪犬發生車禍案，動防所會先釐清，如果是流浪犬會實施誘捕，若是有飼主將要求加強管理。

彰化縣流浪犬充斥，衍生交通安全、環境衛生，甚至遊蕩追人、咬人事件，時有所聞，但流浪犬收容之家卻被認為嫌惡設施，屢遭反對，縣政府2017年計畫在溪州公園設立「可愛動物教育園區」，舉辦說明會時，卻演成暴力衝突，迫使縣府撤銷計畫，但縣府仍不放棄為流浪犬找家安置。

在新址仍無著落之下，縣府計畫重建員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，總經費約1億8千萬，中央已同意分期補助8成、縣府負擔2成，在既有約600坪用地，預定新建4樓建築，規畫有收容、醫療、隔離、接待到運動區等設施，一應俱全，提升收容品質，縣長王惠美並指派工務處協助，預定年底即可辦理細部規畫發包。

為了彰化縣流浪狗中途之家重建，縣府工務處長林漢斌、動物防疫所所長董孟治還到台中市參訪也是重建的「動物之家后里園區」，對於優質、友善的收容環境，印象十分深刻。

林漢斌認為彰化縣流浪狗中途之家腹地過小，而且緊鄰員林阿寶坑垃圾場，聯外道路不足，加上坡度高，邊坡必須做好保護，希望有更多經費可以支持，將來動工興建時，既有收容的流浪犬安置也要有適當安排。

員林區縣議員曹嘉豪表示，支持重建阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，改善收容環境，但也要思考到單單蓋個美麗的建築，收容量還是遠遠不足，建議縣府要再找更大面積的區域，收容更多流浪犬，才能有效解決流犬充斥的問題。

位在員林阿寶坑的彰化縣流浪狗中途之家，不僅收容空間不足，相關設施也十分老舊，縣府將以1億8千萬元重建，擴大收容，改善收容環境 。本報資料照片
位在員林阿寶坑的彰化縣流浪狗中途之家，不僅收容空間不足，相關設施也十分老舊，縣府將以1億8千萬元重建，擴大收容，改善收容環境 。本報資料照片
女老師6日騎機車行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，人車倒地，女老師右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷。圖／民眾提供
女老師6日騎機車行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，人車倒地，女老師右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷。圖／民眾提供
女老師6日騎機車行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，人車倒地，女老師右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷。圖／民眾提供
女老師6日騎機車行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，人車倒地，女老師右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷。圖／民眾提供

動物之家 流浪犬 流浪狗

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