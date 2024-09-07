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台中紅牛賽車秀28日重裝上陣 反恐級維安
台中市引進台灣首次舉行的Red Bull Showrun Taichung賽車展演，也是今年亞洲唯一場次，28日將在台中七期市政路封街登場，3萬張門票已賣光；台中市長盧秀燕昨天場勘，盧強調採反恐規格維安，動員1500名警力，出動輪式裝甲車、防爆車，全面管制無人機，確保現場安全。
這場賽車展演28日中午12點到下午2點登場，以市政路雙向快車道共6車道為舞台，紅牛車隊將上演直線加速、繞圈甩尾燒胎等，觀眾在慢車道上近距離觀賞，中市府廣場也將實況轉播。
中市運動局長游志祥說，市政路共封路2.2公里，1.1公里從惠文到朝富路段為演出場地，車道與觀眾區中間有1.25公尺高圍欄。中市從25日晚間10點，分三階段封路，28日零時至晚間10點，市政路全線封閉，並管制周邊道路；區域內住戶可領進出證。
盧秀燕說，展演的安全防護是台中歷年之最，會場高度管制，無人機全面禁止升空，只要偵測到就開罰30萬元，動員警力1500人有史以來最多，採取反恐規模，現場聚集3萬人，慎防踩踏。
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