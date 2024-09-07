地方采風／工程師返鄉務農 結出甜美的果實

彰化縣農民楊志宏、陳照委曾是機械和化學工程師，卻放棄穩定工作，返鄉務農。靠著政府輔導以及科學研究精神，將傳統農業轉型為智慧農業，以溫室技術培育出高品質香瓜、番茄、西瓜，陳照委還曾獲選「百大青農」，連縣長王惠美都豎起大拇指，希望他們將青創經驗回饋彰化，鼓勵更多青年返鄉。

52歲的楊志宏曾是機械工程師，14年前看到政府推動園丁計畫，萌生務農念頭。他到台中區農業改良場上課，對有機農業深感興趣，並參加明道大學有機農業系進修課程及園丁計畫進階班。將農地搭建溫網室，種植玉女小番茄、洋香瓜、哈蜜瓜，3年前增種西瓜「秀鈴」，針對民眾「一次吃完不要囤放」趨勢，瓜果都不大，今年試種日本品種黑皮炸彈西瓜，也是巴掌大就採收。

陳照委是化學工程師，因阿公年紀大了，6年前返鄉陪伴阿公，從門外漢一頭栽進農業，他認為洋香瓜是高經濟作物，開始學種瓜。

他說，一開始不知道如何入手，他參與縣府輔導課程，並結合科技，採離地滴灌栽種，可以遙控滴灌施肥，節省人力，離地栽培更可避免氣候變遷的影響，維持品質。