台鐵烏日站天花板掉落 旅客怕怕

台鐵烏日站年久失修，最近竟出現天花板水泥塊剝落，差點砸到旅客。立委顏寬恒昨天會勘，要求台鐵應落實車站定期修護，以免水泥塊持續掉落導致遊客受傷。台鐵承諾，有立即危險部分將會在一個月內改善，管線及防水工程則會在年底前完成發包。

台鐵烏日站歷史超過百年，現有的站房在1970年落成啟用，波浪形雨簷是車站特色，2006年新烏日車站啟用，烏日站降為簡易站，僅停靠區間車，但車站位在烏日區行政與商業中心，又鄰近南屯區，有不少旅客從烏日站搭車通勤。

最近有旅客發現，烏日站天花板水泥掉落，並露出生鏽鋼筋，質疑烏日站降為簡易站後缺乏維護，恐影響旅客安全。立委顏寬恒與台鐵中區營業處、市議員吳瓊華服務處現場會勘。顏寬恒說，烏日站天花板脫落範圍大，站內也有多處油漆嚴重剝落，明顯是站體屋頂的防水功能不足造成。

他說，台鐵應全面檢修站體防水以及管線配置，尤其是水泥塊掉落有立即危險，一定要用最快速度改善，因為烏日站本身不大，通行路線本就狹窄，水泥塊掉落位置正好是旅客進出電梯必經的路線，一旦大塊水泥塊剝落，嚴重影響乘客安全。

台鐵表示，會在一個月內，完成天花板修繕，確保水泥塊不會掉落，站體管線及防水工程則會在年底前完成發包，徹底改善。

顏寬恒強調，台鐵大慶到烏日高架化，中央經費審查龜速進行，烏日站短期內不會因高架化需要改建，台鐵更要落實安全維護，不要因為高架化工程，烏日站將改建，便輕忽車站安全維護。