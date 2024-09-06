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彰化縣府徵選百家友善店家 提供行銷資源 至少需達5項友善服務

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府推動「彰化縣友善店家」徵選活動，將選出百家彰化縣商圈友善店家，提供獎金及行銷機會。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府推動「彰化縣友善店家」徵選活動，將選出百家彰化縣商圈友善店家，提供獎金及行銷機會。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府為迎接2025台灣設計展，推動「彰化縣友善店家」徵選活動，即日起至10月21日公開徵選，開放報名，將選出百家彰化縣商圈友善店家，不僅可以成為設計展活動期間共同行銷彰化的店家，一起提升旅客在彰化的旅遊體驗，也能獲得更多曝光與行銷機會。

彰化縣長王惠美邀請全縣店家報名徵選，一起促進彰化旅遊服務品質，也有助於讓遊客能延長在彰化旅遊的時間，甚至發展二日遊，讓彰化成為友善城市。

「彰化縣友善店家」徵選類別分為「彰化友饗」、「彰化友禮」及「彰化友趣」三大類，針對餐飲、伴手禮及旅宿或各式商業服務的店家進行評選，第一階段將甄選200家、第二階段進行專家學者現場訪視，最終選出100家首屆彰化縣商圈友善店家。

經濟暨綠能發展處表示，評鑑友善項目共有12項，列入友善店家的基本門檻需達到其中5項，評鑑12項包括提供多語言菜單、設置哺乳室、支持多元支付、無限網路連接、供應蛋奶或全素食、提供生理用品（月經友善）、無障礙設施、親子共餐、免費提供店內廁所、提供充電友善服務、尊重多元性別、優先使用在地食材。店家達標愈多項，愈有機會脫穎而出。

入選店家將獲得彰化縣政府頒發的友善店家標章，並享有多項行銷資源與媒體曝光機會，符合標準的店家還可依其友善服務項目，獲得5千元或1萬元的獎勵金，總獎金有55萬元。

參與評選的店家需是實體店家，業者可查詢彰化縣政府全球資訊平台及活動網頁搜尋「彰化友善店家」，網址：https://changhua.vrworld.com.tw，或洽經綠處電話（04）7532176，或彰化縣友善店家專線（04）7060727。

彰化縣政府推動「彰化縣友善店家」徵選活動，評鑑友善項目共有12項，列入友善店家的基本門檻需達到其中5項。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府推動「彰化縣友善店家」徵選活動，評鑑友善項目共有12項，列入友善店家的基本門檻需達到其中5項。圖／彰化縣政府提供

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