棄工從農離地栽培瓜果 楊志宏為國人飲食習慣種「巴掌瓜」

彰化縣52歲農民楊志宏原本是機械工程師，改行當果農後，勤奮學習農業知識，種植溫網室洋香瓜、網紋哈蜜瓜和西瓜，今年試種日本品種黑皮炸彈西瓜；他針對國人喜歡蔬瓜新鮮的飲食習性，瓜果可供一至兩人食用就採收，絕不貪大。

埔鹽鄉瓜農楊志宏是家中唯一男丁，父母寄予厚望，因此大學攻讀機械工程，畢業後當兩年工程師，就開業賣音響家電兼維修。14年前他看到政府宣傳推動園丁計畫，評估音響電器店市場接近飽和，即萌生改行務農念頭。

楊志宏參加園丁計畫後，到台中區農業改良場上課，對有機農業深感興趣，報名明道大學有機農業系進修課程及園丁計畫進階班，致力成為專業農夫，就說服父親把3.5分農地先後搭建溫網室種水果。

一開始栽種較易入手的玉女小番茄，「照顧和採收都好累」，楊志宏向其他農民請益和學習，換種洋香瓜、網紋哈蜜瓜，3年前增種台灣西瓜「秀鈴」，今年試種日本品種黑皮炸彈西瓜。他觀察顧客喜歡「一次吃完不要囤放，這樣食物比較新鮮。」於是控制瓜果生長，除了每株只留1顆，每顆不要長太大，尤其西瓜約成年男性一個巴掌可握的大小。

「不要被種植農作物第一年收成好給迷惑。」楊志宏向初入門的青農分享，種農作物都會發生「連作障礙」，他第三年遇到，找出是土壤問題，經多方討教決定購買東歐進口泥炭土，從土地種植變離地栽培，約每2至3年換土；原物料上漲，去年他不得不反映成本，但從維持水果品質留住顧客。