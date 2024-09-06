台中清水低窪區逢豪大雨必淹 議長會勘改善排水

台中市清水區多處低窪住宅區逢豪大雨必淹，日前颱風凱米來襲有長者受困淹水家中。台中市議長張清照會勘淹水區，督促建設局進行墊高路面、改善排水，工程預計9月底完工。

7月颱風凱米來襲，造成清水區南社里多處低窪地區淹水，有長輩因此受困淹水家中，南社里長崔惠國冒雨涉水，將長者揹出脫困。

張清照今天表示，南社里信義路低窪地區淹水已多次反映，近年暴雨頻傳，淹水災情更嚴重，動輒淹到一樓以上，必須立即改善，以免發生憾事。

崔惠國指出，南社里人口愈來愈多，許多老社區在早年興建，後來道路打通，路面比住宅還高，近年極端氣侯動輒暴雷雨，每逢颱風下雨，居民就提心吊膽。

張清照日前邀集建設局等相關單位會勘，針對信義路的仁愛路至信義一街長達70、80公尺的路面優先改善，將路面重舖並墊高，與前後道路銜接順平，側溝也重做加高，並增設塊狀護欄保護。

建設局表示，市府將全面盤檢海線易淹水區；清水區南社里信義路的路面與側溝墊高工程，可趕在9月底完工。