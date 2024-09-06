返鄉青農種溫室洋香瓜打出名號 縣長誇食農教育很用心

彰化縣政府為鼓勵青年返鄉深耕及創業，已提供逾百名青農創業補助金3千萬元，縣長王惠美今天到福興鄉「晨照溫室農場」參觀，負責人青農陳照委原本是化學工程師，6年前轉跑道返鄉當青農，以溫室技術栽種洋香瓜，也獲得縣府補助30萬元創業基金，種出頂級香瓜，還曾榮獲農業部第六屆「百大青農」。

彰化縣長王惠美表示，縣府希望可以讓更多青年留鄉、返鄉，5年來已提供124位青年獲得青年創業補助，像陳照委就拿到最高額度30萬元的創業補助金，從一開始不知道如何入手，到參與縣府相關課程，認真研究結合科技，至今種出高品質洋香瓜可達到15、16度甜度，一顆就可賣到800元，品種多元有日本的阿露斯、月露、新疆的哈密瓜，都深受消費者喜愛。

陳照委說，他原是化學工程師，在外地工作幾年後，還是想回家鄉，阿公務農，且是種水稻，但年紀大了，而父母並非從事農業，但他喜歡農村生活，喜歡大自然，更想陪伴家中長輩，才會從門外漢一頭栽進農業，有別於阿公種的水稻，他認為種洋香瓜是高經濟作物，更有前景，才開始學種瓜。

陳照委一開始就投入智慧農業，瓜棚採離地滴灌栽種，可以用遙控方式滴灌施肥、補充水份，節省人力，他說，現今氣候變遷大，離地栽培更可避免若淹水時，可減少損害，他溫室栽培的洋香瓜，採一株一果直立式栽培，全部養分都集中在一顆洋香瓜，不僅瓜果日照平均、果皮紋路漂亮，品質更高。

王惠美說，陳照委成功在市場中找到品牌定位，他也積極與其他青農合作，推廣食農教育、農村體驗遊程，拓展農場更多可能性，更獲選「彰化縣青年諮詢委員」，將青創的經驗回饋家鄉。