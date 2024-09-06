快訊

台北羽賽／最後一舞止步8強 戴資穎無緣第6冠

濃煙竄天...社子島工廠大火出動118警消 射水近4小時撲滅火勢

詐獨居老人不動產…坦承收6萬6偽造遺囑 書記官貪汙罪羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

返鄉青農種溫室洋香瓜打出名號 縣長誇食農教育很用心

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（中)誇返鄉青農陳照委(左) 經營的「晨照溫室農場」種出高品質洋香瓜。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（中)誇返鄉青農陳照委(左) 經營的「晨照溫室農場」種出高品質洋香瓜。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府為鼓勵青年返鄉深耕及創業，已提供逾百名青農創業補助金3千萬元，縣長王惠美今天到福興鄉「晨照溫室農場」參觀，負責人青農陳照委原本是化學工程師，6年前轉跑道返鄉當青農，以溫室技術栽種洋香瓜，也獲得縣府補助30萬元創業基金，種出頂級香瓜，還曾榮獲農業部第六屆「百大青農」。

彰化縣長王惠美表示，縣府希望可以讓更多青年留鄉、返鄉，5年來已提供124位青年獲得青年創業補助，像陳照委就拿到最高額度30萬元的創業補助金，從一開始不知道如何入手，到參與縣府相關課程，認真研究結合科技，至今種出高品質洋香瓜可達到15、16度甜度，一顆就可賣到800元，品種多元有日本的阿露斯、月露、新疆的哈密瓜，都深受消費者喜愛。

陳照委說，他原是化學工程師，在外地工作幾年後，還是想回家鄉，阿公務農，且是種水稻，但年紀大了，而父母並非從事農業，但他喜歡農村生活，喜歡大自然，更想陪伴家中長輩，才會從門外漢一頭栽進農業，有別於阿公種的水稻，他認為種洋香瓜是高經濟作物，更有前景，才開始學種瓜。

陳照委一開始就投入智慧農業，瓜棚採離地滴灌栽種，可以用遙控方式滴灌施肥、補充水份，節省人力，他說，現今氣候變遷大，離地栽培更可避免若淹水時，可減少損害，他溫室栽培的洋香瓜，採一株一果直立式栽培，全部養分都集中在一顆洋香瓜，不僅瓜果日照平均、果皮紋路漂亮，品質更高。

王惠美說，陳照委成功在市場中找到品牌定位，他也積極與其他青農合作，推廣食農教育、農村體驗遊程，拓展農場更多可能性，更獲選「彰化縣青年諮詢委員」，將青創的經驗回饋家鄉。

陳照委很重視食農教育，經常和學校合作，讓學生參觀農場，他說，他希望讓年輕的一代對家鄉更有認同感，才會想留在家鄉，要讓小朋友知道在地農民種出來的農產品是多麼好吃，尤其像他也是隔代才務農，如果有更多年輕人能在家鄉打拼，就不會有那麼多荒廢的農田，而能發展出屬於彰化特色的農業。

縣長王惠美（左4）今天到福興鄉「晨照溫室農場」參觀，稱讚青農陳照委（右3）種出的洋香瓜品質好。圖／彰化縣府提供
縣長王惠美（左4）今天到福興鄉「晨照溫室農場」參觀，稱讚青農陳照委（右3）種出的洋香瓜品質好。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美誇返鄉青農陳照委經營的「晨照溫室農場」種出高品質洋香瓜。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美誇返鄉青農陳照委經營的「晨照溫室農場」種出高品質洋香瓜。記者林宛諭／攝影

青年 青農

延伸閱讀

彰化三姊弟車禍小姊姊197天不治 七旬無照男過失致死5萬交保

彰化縣垃圾分類加嚴被罵翻 環境部長則稱值得各縣市學習

為救援海虎潛艦同袍落水殉難的張晁毓 入祀彰化忠烈祠

縣長王惠美教護眼6招 開學日和小朋友DIY護眼水果優格

相關新聞

彰化縣府徵選百家友善店家 提供行銷資源 至少需達5項友善服務

彰化縣政府為迎接2025台灣設計展，推動「彰化縣友善店家」徵選活動，即日起至10月21日公開徵選，開放報名，將選出百家彰...

棄工從農離地栽培瓜果 楊志宏為國人飲食習慣種「巴掌瓜」

彰化縣52歲農民楊志宏原本是機械工程師，改行當果農後，勤奮學習農業知識，種植溫網室洋香瓜、網紋哈蜜瓜和西瓜，今年試種日本...

返鄉青農種溫室洋香瓜打出名號 縣長誇食農教育很用心

彰化縣政府為鼓勵青年返鄉深耕及創業，已提供逾百名青農創業補助金3千萬元，縣長王惠美今天到福興鄉「晨照溫室農場」參觀，負責...

日月潭萬人泳渡9/15登場 2萬2606人報名

日月潭國際萬人泳渡9月15日登場，南投縣政府今天表示，今年共2萬2606人報名參加，其中國際泳者38國365人，身障有1...

南投市農地油汙染害水稻死 環保局採樣追查汙染源

南投市華陽路和中華路附近農地遭到汙染，導致種植水稻死亡。南投縣環保局稽查，發現稻田和水溝有油汙，農地汙染面積約1公頃，採...

中秋節前...苦人所苦 永順吳府千歲慈善協會金門行善關懷弱勢

來自台中大肚區的永順吳府千歲慈善協會，連續2年跨海來金門做慈善，他們帶來了150箱的物資，除了今天送給福田家園、晨光社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。