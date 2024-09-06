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日月潭萬人泳渡9/15登場 2萬2606人報名

中央社／ 南投縣6日電
日月潭萬人泳渡，今年共2萬2606人報名參加。新聞示意圖。聯合報系記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡，今年共2萬2606人報名參加。新聞示意圖。聯合報系記者賴香珊／攝影

日月潭國際萬人泳渡9月15日登場，南投縣政府今天表示，今年共2萬2606人報名參加，其中國際泳者38國365人，身障有179人，萬人泳渡活動前一天還有日月潭公開水域游泳錦標賽。

第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽、第42屆日月潭國際萬人泳渡先後於14日、15日登場，縣府今天下午舉辦記者會公布今年萬人泳渡共2萬2606人參加，其中國際泳者38國365人，身障泳士有179人，預計吸引近5萬名游泳愛好者與家屬到南投，除提升國內運動風氣，也促進南投觀光效益。

縣府教育處透過新聞稿表示，日月潭是國內最適合舉辦世界級馬拉松長泳比賽場域，經世界水上運動總會（FINA）認可日月潭作為公開水域優質游泳場地，南投縣府與中華民國游泳協會2019年已成功舉辦FINA世界馬拉松游泳系列賽，今年持續與泳協舉辦游泳錦標賽，將有菁英組42名國手、競賽組284人、挑戰組2611人參加。

縣府表示，南投縣長許淑華上任後積極爭取辦理國際體育賽事，中華民國游泳協會將爭取申辦2025年FINA世界馬拉松游泳系列賽、亞洲游泳總會亞洲公開水域游泳錦標賽在日月潭舉辦，以提升南投的國際能見度。

縣府表示，前總統馬英九今年將第11度下水自我挑戰，並於萬人泳渡當天與許淑華、明潭國小學生一起在水社碼頭放流萬尾曲腰魚苗，盼日月潭生態永續；另外，伊達邵上岸處薑母茶供應站今年特別改供2萬5000個甘蔗渣環保杯，不含塑膠且耐熱攝氏90度，可在環境分解，希望泳客帶走杯子重複使用，落實環保。

日月潭 馬拉松

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