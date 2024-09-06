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彰縣徵選友善店家 3大類提升旅遊體驗

中央社／ 彰化6日電

彰縣府舉辦「彰化縣友善店家」徵選活動，分為彰化友饗、彰化友禮以及彰化友趣等3項目，選出餐飲、伴手禮及旅宿等具友善服務精神的店家，提升旅客來彰化遊玩時的旅遊體驗。

台灣設計展明年彰化登場， 縣府今天發布新聞稿指出，推動「彰化縣友善店家」徵選活動，只要是設立在彰化縣的合法實體店家，只要準備公司、商業或稅籍等相關證明文件即可申請，活動自即日起至10月21日止公開徵件。

彰縣府指出，徵選類別分為「彰化友饗」、「彰化友禮」及「彰化友趣」3大類，分別針對餐飲、伴手禮及旅宿或各式商業服務的店家進行評選；第一階段先甄選200家，第二階段再由專家學者進行現場訪視，最終選出100家首屆彰化縣商圈友善店家。

縣府表示，入選店家將獲得縣府頒發的友善店家標章，符合標準的店家還可依其友善服務項目，獲得新台幣5000元或1萬元獎勵金，總獎金高達新台幣55萬元。

縣府指出，活動不僅為2025台灣設計展提前暖身，更期望透過活動，讓來訪旅客感受到彰化的熱情與在地特色，進而促進地方經濟發展。

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