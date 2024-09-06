玉山正是秋季登高觀星季節 參觀全台最大鹿林天文台

玉山國家公園目前正是秋季登高觀星的季節，塔塔加地區位於中高海拔，跨越涼溫帶至寒帶，玉管處表示，塔塔加地區因遠離塵囂與光害汙染，也是夢幻追星地點；因而邀請民眾上山，日間賞景、夜裡觀星，安排專人帶領走入塔塔加欣賞動植物生態外，並參觀全台最大鹿林天文台漫遊璀璨迷人的秋夜星空。

塔塔加遊憩區指出，秋季星座正在玉山頭頂附近，北方有仙后座、仙王座、英仙座，更可用仙后座來找北極星外，頭頂有由仙女座和飛馬座構成的秋季四邊形，而在四邊形旁邊就是雙魚座；10月底、11月初晚上8時左右，更可以看到兩顆行星，木星在金牛座，土星在寶瓶座。

秋高氣爽正是登高好時節，自楠梓仙溪溪谷至玉山群峰，地貌複雜、林相豐富，造就可觀的物種多樣性，是絕佳的環教學習場域，又因遠離塵囂與光害、汙染，也是夢幻追星地點，另外，夏季的天琴座、天鷹座、天鵝座，和夏季大三角已來到西邊天空，秋季南方天空有摩羯座、寶瓶座、南魚座、天鶴座、鯨魚座和鳳凰座，並有由土司空、北落師門和火鳥六構成的秋季南天三角形。